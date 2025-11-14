Los memes tras el triunfo de la Selección Argentina en Angola

La Albiceleste ganó el partido amistoso con los goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi y, como era de prever, el ingenio popular se hizo presente con los memes que circularon en las redes sociales.

Uno de los memes más comentados fueron dedicados a los hermanos Kevin y Alexis Mac Allister, que compartieron campo de juego en la Selección. Los usuarios recordaron la escena de la película de culto Mi Pobre Angelito, con el personaje que interpretó Macaulay Culkin y que tenía el mismo nombre que el defensor del Union St. Gilloise.

La ocurrencia de los usuarios de las redes sociales también se hizo presente por el horario poco habitual del mediodía, en un día hábil, para un encuentro amistoso de la Selección Argentina.

Mientras que la superposición parcial del encuentro de la Selección Argentina mayor con la Sub 17, con caída por penales ante México, también repercutió a través de las redes sociales.

También se burlaron de lo que ocurría en el estadio de Luanda, donde los espectadores solamente mostraban entusiasmo cuando la pelota esta en los pies de Lionel Messi, a quien habían ido a ver especialmente.

También vieron como muchos hinchas siguieron el partido desde sus trabajos, teniendo en cuenta que el horario suele coincidir con la jornada laboral de muchos argentinos.