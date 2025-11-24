Nicolás Russo: su opinión del pasillo de Estudiantes y detalles de la reunión del título en AFA

En diálogo con Radio Mitre, en medio de su felicidad por la consagración de Lanús en la Copa Sudamericana, Russo expresó que "de eso no voy a opinar" pero después fue contundente con que "no me gustó" y amplió: “Cuando un equipo sale campeón, nosotros procuramos darle una plaqueta y hacerle un recibimiento como corresponde”.

Después, el dirigente habló de la decisión de AFA de consagrar campeón a Rosario Central: “Yo estaba en Paraguay el miércoles y el jueves había un dirigente nuestro en la reunión de la liga. Me llamó por el tema del campeonato de Central y le dijimos que apoyábamos. Se votó y no se opuso nadie, fue por unanimidad”.

De esta manera, respaldó la postura de la AFA y se opuso a los dichos de Estudiantes. Sin embargo, también remarcó que la inclusión del tema en el orden del día no estaba prevista: “Se venía hablando, pero no que se iba a tratar ese día”.

Russo también se refirió a Sebastián Verón, presidente de Estudiantes y claro opositor a Claudio Tapia: “ Yo tengo un respeto grande por Verón, me he juntado con él varias veces. Pero en Estudiantes hay un error: su representante en la liga vota una cosa y después Verón dice otra. Se lo aconsejé: tendría que participar de las reuniones. Si no estás de acuerdo con algo, tenés que oponerte y ya está”.

Por último, Russo habló sobre su relación con los dirigentes más influyentes del fútbol argentino. “Con Tapia, con Toviggino y hasta con Grondona he tenido discusiones serias. Con Tapia tengo amistad. Hoy la AFA está ordenada económicamente y administrativamente. El proceso de selecciones y juveniles es muy bueno. Desde los clubes siempre tratamos de potenciar los ingresos”, cerró.