Claudio Tapia: las críticas al arbitraje y el futuro de Scaloni en la Selección

“Nosotros pensamos en los proyectos deportivos: yo quiero que Scaloni se quede hasta el 2030 con todo su cuerpo técnico. Si yo pensara en los resultados, no lo hubiera contratado. Pensé en un proyecto de selecciones que no teníamos”, explicó el titular de la AFA.

Por otro lado, Tapia habló acerca de las críticas que recibe por el arbitraje en todas las categorías del fútbol argentino: “No siempre la culpa cuando un equipo pierde es del árbitro. Cuando uno llega mal predispuesto, conviviendo y consumiendo cosas que no le hacen bien al fútbol, no está bien. A veces parece que los jugadores nunca se equivocan, que los técnicos nunca fallan los planteos”.

El presidente de la AFA también se refirió a las sospechas de favoritismo arbitral hacia ciertos clubes, entre ellos Barracas Central, institución con la que se lo vincula por su pasado como máximo directivo y aún presencia de familiares en la institución.

“Sin dudas siempre está la sugestión esa, eso siempre existió, desde (Julio) Grondona con Arsenal. También con Barracas. Y dicen de Riestra y estuvo 24, 25 partidos sin perder como local. ¿Cómo lo van a favorecer tantos partidos? Decían que Aldosivi iba a ser perjudicado porque yo soy sanjuanino. Y perdió y San Martín de San Juan descendió”, opinó.

El dirigente planteó interrogantes sobre el desarrollo del juego: “¿Por qué jugamos cada vez menos? ¿Por qué se juegan solo 43, 44 minutos cuando en Europa se juegan 75? ¿Por qué los jugadores se tiran cuando pueden seguir?”. Y luego llamó a un “mea culpa de todas las partes”.

Por último, reconoció la existencia de errores arbitrales, pero insistió: “Todos cometen errores. Si un jugador erra un penal, si un técnico falla un planteo, no veo que lo reconozcan”. Sergio Batista, Daniel Bertoni, Guillermo Barros Schelotto, Pedro Troglio y Ángel Di María, entre otros, hablaron en el evento.