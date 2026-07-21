Lionel Scaloni volvió a Pujato y fue recibido por una multitud tras la final del Mundial

Consultado sobre el desarrollo de la final, Scaloni descartó responsabilizar al arbitraje y reconoció la superioridad del conjunto español. “Perdimos porque ellos fueron mejores. Hay que reconocer que jugaron mejor. Nosotros llegamos justos, es la realidad”, afirmó.

El técnico insistió en la importancia de aceptar el mérito del rival y valoró el desempeño de su equipo a lo largo del torneo. “También estamos satisfechos de haber dado todo. A veces se puede ganar y a veces no. Hay que reconocer que España jugó mejor. A veces está bueno reconocerlo y eso nos hace mejores”, sostuvo.

Una multitud recibió a Scaloni en su natal Pujato.

Aunque la derrota todavía permanece fresca, Scaloni admitió que los días posteriores al partido resultaron especialmente difíciles. “Se llegó a una final, pero los primeros días después de no haberlo conseguido son difíciles. Ayer y hoy son dolorosos, son días complicados”, reconoció.

En medio del recibimiento, el entrenador no pudo contener la emoción cuando los vecinos comenzaron a cantar “Leo no se va”. Luego destacó el espíritu competitivo del plantel argentino. “La sensación es siempre la misma: es un equipo que siempre lucha hasta el final cuando no salen las cosas. Como argentinos tenemos que reconocer que el rival juega, que puede ser superior y que aun así les pusimos las cosas difíciles”, señaló.

Lionel Scaloni volvió a su casa en Pujato y fue recibido por una multitud de hinchas pic.twitter.com/u9wDRJPVx1 — NEA HOY (@neahoycom) July 21, 2026

Scaloni también reflexionó sobre el impacto que la Selección tiene en los más jóvenes y remarcó el valor del ejemplo que transmite el grupo. “No hemos ganado la Copa, pero hemos conseguido la unión de todos”, afirmó, al tiempo que recordó la manera en que su hijo afronta las derrotas deportivas.

Por último, el entrenador destacó la actuación del equipo en el triunfo ante Inglaterra y agradeció el respaldo recibido durante todo el ciclo. “Fue emotivo, sobre todo por cómo se ganó. El equipo fue espectacular y sacó fuerzas de donde no había”, aseguró, antes de concluir: “Ni en mis mejores sueños hubiera pensado llegar hasta acá. Es mérito de los jugadores y del apoyo del cuerpo técnico”.