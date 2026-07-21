Lionel Scaloni volvió a Pujato y fue recibido por una multitud tras la final del Mundial

El entrenador de la Selección argentina regresó a su ciudad natal después de la derrota ante España, se emocionó con el recibimiento de los vecinos y destacó el esfuerzo del plantel.
Lionel Scaloni regresó este martes a Pujato, luego de conducir a la Selección argentina hasta la final del Mundial 2026. El entrenador llegó pasado el mediodía y fue recibido por una multitud en las inmediaciones de la casa de sus padres, donde vecinos y simpatizantes le brindaron una cálida bienvenida.
Visiblemente emocionado por el apoyo de la gente, el técnico saludó a quienes se acercaron, firmó autógrafos y se tomó fotografías antes de ofrecer una conferencia improvisada. “No hemos podido vencer. Somos conscientes, se juega para la alegría de nuestra gente y por eso duele. Pero seguiremos dando batalla”, expresó.
La llegada de Scaloni generó un importante movimiento en la localidad santafesina. Desde temprano, decenas de personas se acercaron a la vivienda familiar para acompañarlo después de la derrota 1-0 frente a España en el tiempo extra en la final disputada en Nueva Jersey.
El entrenador confirmó que permanecerá algunos días en Pujato para descansar y acompañar a sus padres, quienes atravesaron problemas de salud en los últimos meses. También señaló que le gustaría volver a recorrer las calles del pueblo en bicicleta, aunque evitó precisar cuándo lo hará.
Consultado sobre el desarrollo de la final, Scaloni descartó responsabilizar al arbitraje y reconoció la superioridad del conjunto español. “Perdimos porque ellos fueron mejores. Hay que reconocer que jugaron mejor. Nosotros llegamos justos, es la realidad”, afirmó.
El técnico insistió en la importancia de aceptar el mérito del rival y valoró el desempeño de su equipo a lo largo del torneo. “También estamos satisfechos de haber dado todo. A veces se puede ganar y a veces no. Hay que reconocer que España jugó mejor. A veces está bueno reconocerlo y eso nos hace mejores”, sostuvo.
Aunque la derrota todavía permanece fresca, Scaloni admitió que los días posteriores al partido resultaron especialmente difíciles. “Se llegó a una final, pero los primeros días después de no haberlo conseguido son difíciles. Ayer y hoy son dolorosos, son días complicados”, reconoció.
En medio del recibimiento, el entrenador no pudo contener la emoción cuando los vecinos comenzaron a cantar “Leo no se va”. Luego destacó el espíritu competitivo del plantel argentino. “La sensación es siempre la misma: es un equipo que siempre lucha hasta el final cuando no salen las cosas. Como argentinos tenemos que reconocer que el rival juega, que puede ser superior y que aun así les pusimos las cosas difíciles”, señaló.
Scaloni también reflexionó sobre el impacto que la Selección tiene en los más jóvenes y remarcó el valor del ejemplo que transmite el grupo. “No hemos ganado la Copa, pero hemos conseguido la unión de todos”, afirmó, al tiempo que recordó la manera en que su hijo afronta las derrotas deportivas.
Por último, el entrenador destacó la actuación del equipo en el triunfo ante Inglaterra y agradeció el respaldo recibido durante todo el ciclo. “Fue emotivo, sobre todo por cómo se ganó. El equipo fue espectacular y sacó fuerzas de donde no había”, aseguró, antes de concluir: “Ni en mis mejores sueños hubiera pensado llegar hasta acá. Es mérito de los jugadores y del apoyo del cuerpo técnico”.
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