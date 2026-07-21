El papá Mac Allister reveló que no hubo nada anormal en el vestuario

El padre del mediocampista reveló que consultó a su hijo por los rumores sobre el vestuario antes del partido con España. Negó conflictos internos y aseguró que la charla fue exclusivamente futbolística
Tras la derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026, comenzaron a circular distintas versiones sobre una supuesta situación ocurrida en el vestuario antes del encuentro. En ese contexto, Carlos Mac Allister, padre de Alexis Mac Allister, contó que incluso él consultó a su hijo para saber si había ocurrido algo fuera de lo habitual.
El exfutbolista explicó que decidió escribirle al mediocampista apenas aparecieron las especulaciones. "Le escribí a Alexis: '¿Che, qué pasó en el vestuario? ¿Pasó algo?'. Entré en la misma lógica de la duda. Si hubiese pasado algo, mi hijo me hubiese dicho al toque, porque nosotros siempre estamos hablando", relató en diálogo con Radio La Red.
Según contó, la respuesta de Alexis fue contundente y descartó cualquier conflicto interno. "Me dijo que no, que hablaban de salir a jugar, en el sentido futbolero: tocar, rotar, triangular, no patear para arriba, no dividir la pelota. Se estaban refiriendo a eso", aseguró.
Durante la entrevista, Carlos Mac Allister sostuvo que muchas veces, después de una derrota de semejante magnitud, se buscan explicaciones más allá de lo deportivo.
"Jugamos contra España y fue mejor. Nos va a doler un tiempo, pero hay que entender que a veces hay uno mejor que vos. Eso no significa que no pusiste todo, porque el equipo dejó todo", afirmó.
Además, consideró que el seleccionado español llegó a la definición "con una nafta mejor" que Argentina, en referencia al desgaste acumulado durante el torneo.
Las versiones sobre el vestuario también fueron consultadas al entrenador Lionel Scaloni durante una conferencia de prensa. El técnico aseguró desconocer las publicaciones que circularon en redes sociales y negó cualquier conflicto dentro del plantel.
"No sé de qué me decís. No tengo idea", respondió inicialmente. Luego, cuando le preguntaron si la "Scaloneta" seguía unida, contestó con sorpresa: "No puedo creer lo que me estás preguntando".
En otro tramo de la entrevista, Carlos Mac Allister también cuestionó la organización del torneo y propuso que los finalistas lleguen con el mismo tiempo de descanso.
"España fue mejor. Pero la FIFA tiene que hacer que los dos equipos lleguen a la final con la misma cantidad de horas de descanso", planteó.
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