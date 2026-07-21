El papá Mac Allister reveló que no hubo nada anormal en el vestuario

"Jugamos contra España y fue mejor. Nos va a doler un tiempo, pero hay que entender que a veces hay uno mejor que vos. Eso no significa que no pusiste todo, porque el equipo dejó todo", afirmó.

Además, consideró que el seleccionado español llegó a la definición "con una nafta mejor" que Argentina, en referencia al desgaste acumulado durante el torneo.

"PENSEMOS EN JUGAR NOMÁS"



La ARENGA de Lionel Messi en la previa a la final del Mundial. pic.twitter.com/SrbwDNKyil — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

Las versiones sobre el vestuario también fueron consultadas al entrenador Lionel Scaloni durante una conferencia de prensa. El técnico aseguró desconocer las publicaciones que circularon en redes sociales y negó cualquier conflicto dentro del plantel.

"No sé de qué me decís. No tengo idea", respondió inicialmente. Luego, cuando le preguntaron si la "Scaloneta" seguía unida, contestó con sorpresa: "No puedo creer lo que me estás preguntando".

En otro tramo de la entrevista, Carlos Mac Allister también cuestionó la organización del torneo y propuso que los finalistas lleguen con el mismo tiempo de descanso.

"España fue mejor. Pero la FIFA tiene que hacer que los dos equipos lleguen a la final con la misma cantidad de horas de descanso", planteó.