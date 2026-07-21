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Los candidatos de AFA para reemplazar a Scaloni

El futuro del ciclo campeón quedó abierto tras la derrota en la final del Mundial 2026 y ya aparecen alternativas para iniciar el camino rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Luego de haber perdido la final con España por 1 a 0,Lionel Scaloni sembró dudas sobre su continuidad al frente de la Albiceleste, una vez que finalice su vínculo en diciembre.

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El técnico nacido en Pujato aclaró que respetará el contrato vigente hasta diciembre de 2026, pero reconoció que luego "seguramente" cortará. Esta declaración fue un bombazo en todo el entorno nacional y Claudio Tapia moverá cielo y tierra para convencerlo. No confirmó una salida, pero sus declaraciones abrieron la puerta a un posible cambio de ciclo.

El DT argentino reconoció y agradeció el compromiso del plantel pese a la derrota.

El DT argentino reconoció y agradeció el compromiso del plantel pese a la derrota.

En la AFA ya existe una propuesta de renovación, pero la definición dependerá exclusivamente de la decisión que tome el cuerpo técnico que lo acompaña. Mientras tanto, son inevitables las especulaciones que candidatizan a los entrenadores argentinos sin equipo y que pueden estar capacitados para tomar las riendas del seleccionado nacional en el camino hacia el Mundial 2030.

Los posibles reemplazantes de Lionel Scaloni

  • Walter Samuel

Es uno de los principales candidatos por conocimiento y continuidad. Integra el cuerpo técnico junto al Gringo desde el inicio de su exitoso ciclo y podría garantizar que el proyecto mantenga la misma identidad futbolística.

  • Pablo Aimar

Otro integrante del actual equipo de trabajo de la 'Scaloneta' con amplio respaldo interno. Su experiencia en las selecciones juveniles y su cercanía con el plantel lo convierten en una alternativa natural.

  • Diego Placente

El entrenador de la Sub 20 aparece como una opción de desarrollo interno. Su trabajo con las juveniles le permitió consolidarse dentro de la estructura de la AFA y conoce a buena parte de los futbolistas que vienen pidiendo pista.

  • Javier Mascherano

Hasta fines de 2024 dirigió las selecciones juveniles y mantiene una buena relación con Claudio "Chiqui" Tapia. Su nombre vuelve a instalarse entre las posibilidades por el recorrido que tuvo dentro del predio de Ezeiza y ser allegado al plantel. Su última experiencia fue frente al Inter Miami de Lionel Messi.

  • Marcelo Gallardo

Es uno de los entrenadores argentinos de mayor prestigio y suele aparecer cada vez que se menciona un posible recambio en la Selección. Su trayectoria lo posiciona como un candidato de peso. Desde su salida de River, está sin club.

  • Diego Simeone

El DT del Atlético de Madrid integra desde hace años la lista de apellidos que generan ilusión. Su extensa experiencia en la élite europea, con más de 10 años ininterrumpidos en Atlético de Madrid, y su perfil competitivo siempre lo mantienen en consideración.

  • Mauricio Pochettino

También reúne pergaminos suficientes para ser tenido en cuenta. Su recorrido internacional y la experiencia acumulada en el Mundial 2026 al frente de Estados Unidos lo ubican entre las opciones que podrían encajar en un nuevo proyecto. Su vínculo culmina a fin de este mes.

  • Néstor Lorenzo

El actual seleccionador de Colombia sumó experiencia mundialista y es otro entrenador argentino que podría ajustarse al perfil que habitualmente busca la dirigencia. Su contrato con la Tricolor finaliza el 31 de este mes.

  • Gabriel Heinze

El Gringo completa la nómina de candidatos. Actualmente trabaja en el cuerpo técnico de Mikel Arteta en Arsenal y continúa sumando experiencia en el fútbol europeo.

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