“Extraño mucho el mundo Boca. Jugar los domingos y por Copa Libertadores. Extraño jugar y hasta ser suplente. Extraño ser jugador de Boca. Mi sueño es terminar volviendo. Por todo lo que viví, me gustaría mucho volver al club. Mi idea es volver a la Argentina. Extraño todo”, reveló el defensor de 29 años en diálogo con Boca de Selección.

Luego, Magallán declaró que el hincha de Boca siempre tiene que estar ilusionado con el equipo y agregó: “Que haya tantos juveniles en la Primera habla muy bien del laburo que no se ve”. Luego, aseguró que el Xeneize es distinto a todo y lo comparó con el Ajax, club en el que jugó en la temporada 2018-2019 y en 2022: "Boca es el equipo más grande del país. En Holanda si ganábamos 1-0, pero no jugábamos bien, no alcanzaba. La exigencia es similar”.

Magallán, quien se formó y debutó en Primera en Gimnasia, llegó en julio de 2012 a Boca a pedido de Julio Falcioni. Disputó 88 partidos y marcó tres goles (a River, Alvarado y Colón) en el Xeneize en seis años, tiempo en el que también estuvo cedido a Rosario Central y Defensa y Justicia. En el club, fue campeón de tres torneos locales y una Copa Argentina.

Ahora, tiene poco rodaje en Elche, equipo que está último en la Liga de España y donde acaba de asumir Sebastián Beccacece. A nueve fechas de final, está prácticamente condenado al descenso a la Segunda División: tiene 13 puntos y Almería, el último que está zafando, tiene 30 unidades.