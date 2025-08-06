Mauricio "Chicho" Serna habló de su salida de Boca: "No me guardé nada, di todo"

“Vengo acá a manifestar lo que está muy claro. Presentamos la renuncia y hasta hoy fui parte del club. No ha sido fácil. Quienes me conocen o me han aprendido a conocer saben lo que representa para mí y para mi familia este club, muchas veces acertamos, otro montón nos equivocamos. No me guardé nada, di lo mejor que tenía para dar”, expresó.

“Es un momento supremamente difícil, muy muy difícil, pero así como algún día el presidente me invitó a ser parte del grupo de trabajo y agradecí y di todo, hoy también tengo que decir que di todo”, continuó Serna, quien agregó: "A los hinchas, los quiero mucho, les agradezco el cariño que a diario me siguen entregando".

"Quiero ofrecerles mis disculpas a las personas con las que seguramente me he equivocado, no dejo de ser humano, pero siempre con la cabeza arriba, mirando a los ojos, porque es la manera que me ha caracterizado, es mi forma de vivir. Se tomó esta decisión y ahora a ver qué pasará en mi nueva etapa de vida. Nos tomamos varios días para encontrarle la vuelta, me han ofrecido estar en otro área del club y tomé la decisión de no aceptarlo, porque no sería conveniente. Vine a agradecer a todos y a decir que esto ya tuvo su fin. Es así la vida y ya, me tocó. Gracias”, concluyó.

Del grupo de trabajo, Marcelo Delgado continuará en su puesto y se prevé la incorporación de al menos un nuevo integrante en los próximos días. Entre los posibles candidatos figuran Carlos Bianchi, aunque su entorno descarta su regreso, y ex futbolistas como Alberto Márcico, Carlos Fernando Navarro Montoya y José Pekerman, quien espera una propuesta para volver al fútbol.