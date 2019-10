ADEMÁS

El astrólogo Oliva escribió en sus redes:

"Siempre doy la cara. Quieren explicaciones? Acá las tienen: Gol mal anulado, 2 penales no cobrados -uno al minuto que incluía Roja, el otro por Off-side inexistente- y estamos hablando de otra cosa. Ahí mí falla. No logré torcer la mafia arbitral que hoy favorece a otros desde Conmebol.

Por allí denme con todo, pues no pude anular la corrupción arbitral, pero por otro lado no me nieguen que se vió lo que anunciamos. Un equipo superior -incluso condicionado físicamente- que fue superior al que dice ser el mejor de todos los tiempos. Eso fue todo del corazón de uds que llegó a ellos. No bajen los brazos. Habrá nuevas oportunidades. Gracias a los que apoyaron!"