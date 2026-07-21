Leandro Paredes no se toma descanso y ya está en Boca Predio con la mente en la Sudamericana

Las dudas de Arruabarrena para recibir a O'Higgins

Otra de las cuestiones que deberá resolver el cuerpo técnico involucra a los dos refuerzos colombianos. Álvaro Montero y Sebastián Villa ya trabajan con el grupo y serán evaluados durante los próximos entrenamientos para definir si están en condiciones de ser titulares o si integrarán el banco de suplentes.

El Vasco tendrá su debut oficial ante Sarmiento por Copa Argentina.

El arquero aparece con mayores chances de meterse desde el inicio, mientras que el delantero también pelea por un lugar y podría reemplazar a Leonel Flores si responde de buena manera desde lo físico.

Además, Boca mantiene varias bajas de cara al encuentro del jueves. Adam Bareiro continúa con la recuperación de un fuerte dolor lumbar, Tomás Belmonte sigue evolucionando del esguince que sufrió y Milton Giménez trabaja de manera diferenciada por una molestia física, por lo que sus posibilidades de integrar la convocatoria son reducidas.