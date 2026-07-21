Leandro Paredes no se toma descanso y ya está en Boca Predio con la mente en la Sudamericana

Con una fisura en las costillas, lesión que arrastró en gran parte del Mundial, y recién llegado con la Selección Argentina, el volante central postergará sus vacaciones para ponerse a disposición de Rodolfo Arruabarrena.
La preparación de Boca para el cruce ante O'Higgins comenzó con una buena noticia: Leandro Paredes volvió al predio y se reincorporó a los entrenamientos junto al resto del plantel, recién llegado de una excelente actuación con la Selección Argentina con la que consiguió el subcampeonato del mundo. En la práctica de este martes, el cuerpo técnico empezó a delinear la formación para el duelo de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana en La Bombonera.
La principal incógnita pasa por la situación física del mediocampista: mantiene una fisura en una costilla, la cual sufrió en varios partidos durante el máximo torneo internacional. Durante la jornada de hoy tendrá una evaluación conjunta entre el cuerpo médico y los entrenadores para determinar si está en condiciones de jugar.
A pesar de las molestias con las que terminó el Mundial, el volante mantiene la intención de estar presente en un encuentro determinante, por los playoffs de la Sudamericana. Después de disputar 696 minutos en siete partidos, su evolución será seguida de cerca y la decisión final se tomará sobre la hora.
En caso de no surgir inconvenientes, la base del equipo sería muy similar a la que viene de imponerse por 2-0 frente a Sarmiento en Rosario por la Copa Argentina. La idea del entrenador es sostener la estructura que mostró un buen rendimiento en ese compromiso.
Otra de las cuestiones que deberá resolver el cuerpo técnico involucra a los dos refuerzos colombianos. Álvaro Montero y Sebastián Villa ya trabajan con el grupo y serán evaluados durante los próximos entrenamientos para definir si están en condiciones de ser titulares o si integrarán el banco de suplentes.
El arquero aparece con mayores chances de meterse desde el inicio, mientras que el delantero también pelea por un lugar y podría reemplazar a Leonel Flores si responde de buena manera desde lo físico.
Además, Boca mantiene varias bajas de cara al encuentro del jueves. Adam Bareiro continúa con la recuperación de un fuerte dolor lumbar, Tomás Belmonte sigue evolucionando del esguince que sufrió y Milton Giménez trabaja de manera diferenciada por una molestia física, por lo que sus posibilidades de integrar la convocatoria son reducidas.
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