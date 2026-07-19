El Gobierno decretará un feriado por la Selección cuando lo definan Scaloni y los jugadores

Conciencia del logro

"Hay que tomar conciencia histórica del logro enorme de este grupo de jugadores", sostuvo el Presidente, al tiempo que remarcó que Argentina alcanzó tres finales en los últimos cuatro Mundiales, una marca que calificó como "extraordinaria".

En ese sentido, consideró que el plantel dejó una huella que trasciende el resultado deportivo. "Nadie les puede recriminar nada, porque han dejado todo. Estoy infinitamente agradecido por la tarea enorme que han hecho y por lo alto que han dejado el valor de los argentinos, dejando en claro que los argentinos no nos rendimos nunca, ni hasta el último segundo. Argentina nunca se rinde", expresó durante una entrevista con Radio Mitre.

El anuncio llegó pocas horas después de que Milei y distintos integrantes del Gabinete nacional felicitaran públicamente a la Selección por su desempeño en la Copa del Mundo. "Muchas gracias jugadores... Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", había escrito el jefe de Estado inmediatamente después de la final.

El antecedente del pedido de ATE

La posibilidad de establecer un asueto o feriado para acompañar a la Selección había comenzado a instalarse incluso antes de la final. El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, había reclamado en reiteradas oportunidades que el Gobierno dispusiera una jornada especial para que la población pudiera vivir los partidos del conjunto nacional.

El primer pedido fue realizado tras la clasificación de Argentina a los cuartos de final frente a Egipto. A través de las redes sociales, Aguiar instó al Presidente a decretar un asueto nacional y sostuvo que era una oportunidad para demostrar "el verdadero sentir nacional".

Días después, en la antesala de la semifinal contra Inglaterra, el dirigente sindical insistió con el reclamo. En esa ocasión, ATE envió una nota formal al Gobierno, con copia al secretario de Trabajo, Julio Cordero, para solicitar el cese de tareas desde el mediodía en toda la Administración Pública Nacional.

"El encuentro entre ambos equipos en un Mundial supera el marco estrictamente deportivo. Se trata de un partido de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país y que moviliza el sentir nacional", argumentó Aguiar en aquella presentación.

Finalmente, el Ejecutivo optó por otro camino. En lugar de establecer un asueto durante el torneo, Milei resolvió que el homenaje oficial llegará una vez que la Selección regrese a la Argentina. El feriado nacional, según confirmó, se concretará el día que Lionel Scaloni y sus dirigidos elijan para encontrarse con los hinchas y celebrar una campaña que, pese a terminar con el subcampeonato, volvió a colocar al fútbol argentino entre los protagonistas del mundo.