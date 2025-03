Los millones que ganarán River y Boca por jugar el Mundial de Clubes

El Millonario y el Xeneize podría llevarse más millones por cada triunfo o empate en la fase de grupos: dos millones por victoria y uno por igualdad. Lógicamente no recibirán un plus si pierden. Por lo tanto, será más que importante cerrar el arco y marcar goles dado que no solo ayudará a lo deportivo si no también a lo económico.

Por otro lado, si alguno logra clasificarse a los octavos de final, embolsará 7,5 millones de dólares. El número subirá progresivamente a medida que pasen de ronda: 13.125.000 en cuartos, 21.000.000 en semis y 30, de mínima, por llegar al último partido, cuyo ganador se quedará con 40 más de plus.

image.png

De este modo, el equipo que resulte campeón del torneo obtendrá una exhorbitante cifra máxima, producto de la acumulación de triunfos en las anteriores etapas: 125 millones de dólares. Para dimensionar la cantidad, es cercano a lo que pagó Chelsea -en bruto- en enero de 2023 para comprar el pase de Enzo Fernández.

Cabe recordar que Boca integrará el Grupo C del Mundial de Clubes con Bayern Múnich (en el primer cruce tras la recordada final de la Intercontinental 2001), el Benfica de Ángel Di María y Nicolás Otamendi y Aucland City de Nueva Zelanda.

Por su parte, la Banda tendrá por delante al Inter de Lautaro Martínez y Joaquín Correa, Rayados de Monterrey -por ahora dirigido por Martín Demichelis- y Urawa Red Diamonds de Japón en la Zona E.