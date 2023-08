Los tres refuerzos estrella que busca Boca para la Copa Libertadores

El Xeneize ya tiene a Lucas Blondel, Marcelo Saracchi, Lucas Janson y Edinson Cavani (estos dos últimos ya debutaron), también a Jorman Campuzano y Vicente Taborda, quienes regresaron de sus préstamos, y este jueves se sumó Ezequiel Bullaude para totalizar siete incorporaciones. ¿Quiénes son los tres nuevos nombres que busca el Consejo de Fútbol?

El primero es un viejo anhelo: Diego Valoyes. Boca quiere sumar un extremo y el apuntado es el colombiano de 26 años. “Valoyes me gusta mucho, no porque sea colombiano pero me gusta mucho. Se siente cómodo y a gusto en el fútbol argentino y lo demuestra cada vez que juega”, admitió Mauricio 'Chicho' Serna, integrante del CdF.

Talleres-Valoyes.jpg Diego Valoyes, la obsesión del Consejo de Fútbol.

Talleres de Córdoba pretende venderlo al exterior y el jugador cafetero ya tuvo posibilidades del fútbol árabe y ruso, pero las descartó. El Matador no descarta vendérselo a Boca, pero pide una elevada cotización, y la última vez que desde el Xeneize levantaron el teléfono, Andrés Fassi -presidente de la T- pidió dinero más los pases de Taborda, Agustín Sández y Cristian Medina. En esos términos, imposible.

El segundo es una apuesta: Sebastián Boselli. Si bien en el comienzo del mercado la prioridad comenzó siendo un marcador central zurdo, la vuelta de Maros Rojo y el buen nivel de Nicolás Valentini hicieron correr el foco al otro perfil, donde Jorge Figal está bajo, y ni Bruno Valdez ni Facundo Roncaglia dan garantías.

El uruguayo de 19 años, campeón del Mundial Sub 20 con la Celeste, estuvo cerca de llegar a River, pero el pase se cayó porque Defensor Sporting quiere 6 millones de dólares por su pase, cifra que el Millonario no quiso pagar. Flamengo también lo pretende, y desde su entorno esperan ofertas desde Europa; sin embargo, Boca se metió de lleno en la pelea y ya comenzó charlas.

sebastian boselli.jpeg Sebastián Boselli es el defensor que quiere Boca. Presente y futuro.

El tercero es un reemplazante para Alan Varela: Federico Redondo. El volante de 20 años es una de las joyitas de Argentinos Juniors y el fútbol argentino, pero no solo es futuro sino también presente: jugó el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina de Javier Mascherano y es titular indiscutido en el equipo de Gabriel Milito.

El Bicho, que acostumbró a vender al exterior, no quiere saber con nada desprenderse de él ahora, y menos a un equipo argentino (River también le puso el ojo). Pretendería una suma no menor a los 8 millones de dólares.

federico redondo.jpg Federico Redondo, el '5' que le gusta a Riquelme.

En Boca las arcas están gordas por las ventas de Alan Varela al Porto, Luis Vázquez al Anderletch y Mateo Retegui al Genoa (el Xeneize cobró el 50% de la venta más 2.4 millones USD por la ejecución de la opción de compra de Tigre), y Riquelme está dulce a la hora de abrir la billetera.

Sin dudas, este es potencialmente el mejor mercado de pases de su gestión, pero va por más. Es que ganar la Copa Libertadores es una obsesión, pero este año, también una posibilidad concreta. El primer paso ya lo dio.