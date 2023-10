"Estoy trabajando activamente porque parte de la conversación con Milei fue que me dijo que necesita que le recupere la alegría como hincha de Boca. Me dijo que me había votado en su momento", expresó Macri durante una entrevista por Radio Mitre.

Al ser consultado sobre si ocupará un puesto en la lista de Ibarra, el expresidente del club dijo: "Lo estamos evaluando".

De esta manera, Macri planea cambiar el rumbo político que tiene Boca en este momento con Jorge Amor Ameal como presidente y Juan Román Riquelme como vice, a pocos días de disputar el equipo la final de la Copa Libertadores de América, resultado que tendrá repercusión en los comicios.

Durante la presidencia de Macri, Boca volvió a posicionarse a nivel mundial al ganar las Copas Intercontinentales 2000 y 2003, y las Libertadores 2000, 2001, 2003 y 2007.

La presentación de las listas para las elecciones en Boca deberá hacerse entre el 19 y 27 de noviembre y los comicios están previstos para el 3 o 10 de diciembre.

El principal proyecto de la lista que encabeza Ibarra se basa en la construcción de una nueva Bombonera para albergar a más de 100 mil personas.

Además, el área de fútbol tendrá como referentes a Roberto Abbondanzieri y Diego Cagna, exfutbolistas del club, y como posibles entrenadores entrarían en el proyecto Martín Palermo, actualmente en Platense, y Carlos Tevez, con trabajo en Independiente.