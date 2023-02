Manchester United lo dio vuelta y eliminó al Barcelona

Era una final anticipada, y se jugó como tal. Idas y vueltas, emociones, y una serie abierta hasta el final. Pero había un solo pasaje para la próxima ronda, y se lo quedó Manchester United, haciendo valer su historia y rememorando sus años de gloria europea.

Barcelona arrancó ganando con un gol de penal de Robert Lewandowski, a los 18 minutos del primer tiempo. David De Gea la llegó a desviar pero no fue suficiente para atajarlo. Y los Reds Devils tuvieron que esperar hasta el complemento para festejar goles.

Antes de los 2' del complemento, Fred fue quien apareció llegando desde atrás para recibir el pase de Bruno Fernandes y definir de derecha. Luego, a los 28', la pelota le cayó al ingresado Antony tras una buena jugada colectiva y una serie de rebotes en el área y el brasileño la puso contra el palo.

Nuevo fracaso continental para el Barcelona, que no logró llegar a fases decisivas desde la partida de Lionel Messi, aunque con Xavi al mando, al menos mostró otra cara, y contra uno de los candidatos. El Culé deberá seguir derecho en LaLiga española y coronarse para salvar la temporada. Manchester United, tercero en la Premier League a 5 puntos del líder Arsenal, recuperó la ilusión y va por todo.

Exequiel Palacios convirtió en la victoria de Bayer Leverkusen

El equipo alemán se impuso 3-2 sobre Mónaco en Francia y, tras el empate en el global, lo eliminó por penales (5-3). El volante ex River se anotó en el resultado: metió el segundo tanto del Leverkusen.

Paulo Dybala metió a la Roma en los octavos

La Loba venció 2-0 como local al Salzburgo y, pese a la caída 0-1 en la ida, clasificó a la próxima ronda. La Joya fue titular y convirtió el segundo tanto de su equipo a los 40' del primer tiempo.

Sevilla perdió con PSV pero pasó de ronda: un hincha neerlandés le pegó al arquero del club español

Con Walter Benítez de arquero, el equipo de los Países Bajos se impuso por 2-0, pero los andaluces clasificaron, con Marcos Acuña de titular, por el 3-0 en la ida. Lucas Ocampos y Gonzalo Montiel ingresaron en el complemento.

Sobre el final del partido, un hincha de PSV irrumpió en la cancha y le dio un puñetazo en el rostro a Marco Dmitrovic, arquero de Sevilla, quien reaccionó y derribó al hincha, que rápidamente fue rodeado por los jugadores de ambos equipos y luego sacado por la seguridad mientras los espectadores abucheaban.

Un hincha del PSV, ingresó al campo de juego a agredir al portero del Sevilla.



No más violentos en el fútbol!!!



"Me voy a callar para no decir lo que de verdad quería hacer. Me alegro de haber sido consciente de dónde estaba", dijo el futbolista del equipo de Jorge Sampaoli luego del partido.