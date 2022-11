Manchester United quiere blindar a Alejandro Garnacho

¿Cómo? Según informa el medio inglés The Sun, le harían un contrato ¡diez veces mejor! que el que percibe actualmente. El periódico británico informa que las 5 mil libras esterlinas semanales que cobra en el presente serían aumentadas a 50 mil por semana. Además, se extendería su actual vínculo, válido hasta 2024 y que ya había sido extendido, por tres años más, es decir hasta el 2027.

La decisión de los directivos de los Red Devils no solo respondería al gran presente del atacante de 18 años, que convirtió dos goles y fue clave para varios de los últimos triunfos conseguidos, sino también porque Barcelona y Real Madrid ya le habrían puesto el ojo al español de madre argentina de 18 años, quien ya fue citado para la Selección argentina, y hasta se barajó la posibilidad de que sea citado para el Mundial.

Garnacho llegó al Manchester United a mediados del 2021, desde el Atlético de Madrid, por 420 mil libras, aunque primero se sumó a las Divisiones Formativas del club inglés. A pesar de su explosión, solo lleva 10 partidos jugados en el equipo principal de los Red Devils, desde que debutó el 28 de mayo de este año, ante Chelsea por Premier League (ingresó desde el banco y jugó solo un minuto).

Mascherano y Kun Agüero opinaron de Garnacho

En los últimos días, la polémica en torno a Garnacho se encendió por un Me Gusta suyo en Twitter a un comentario que afirmaba que había quedado afuera de la convocatoria de Lionel Scaloni para el Mundial "por ser español". Al respecto de su comportamiento, Javier Mascherano, ex jugador de la Selección argentina y actual DT de la Sub 20, opinó y bajó los humos.

"La primera vez que lo trajimos en marzo y después cuando fuimos a Toulon tuvo un comportamiento espectacular. Es un chico respetuoso, formó un grupo muy lindo con los chicos que juegan en Argentina y no los conocía. La verdad que no sé por qué dicen lo que dicen, pero con nosotros tuvo un comportamiento y predisposición 10 puntos", aseguró Masche. Y sumó: "Obviamente es un gran jugador, por algo está jugando en el Manchester United con 18 años".

Mientras que Sergio Agüero también se refirió a dicha cuestión. “Es difícil, es difícil. Yo creo que influye mucho el entorno. ¿Pidió disculpas? Yo no sé si pidió disculpas o qué. Pero alguien le tendría que haber dicho: ‘No hagas eso’”, dijo el Kun. Y añadió: “Lo hizo en el momento, de caliente. Creo que no lo hizo de malo. Es pibe. Supongo que no lo va a hacer más”.