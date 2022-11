En su segunda transmisión vía stream desde que arribaron a Qatar, a Luis Enrique le preguntaron sobre el jugador de la Selección en el que le gustaría reencarnarse, en referencia a una vieja frase de Vicente del Bosque (DT campeón del Mundo en 2010), que eligió a Sergio Busquets. Y el actual entrenador de la Furia Roja respondió, acompañado de una sonrisa: "Ferrán, si no mi hija me mata".

luis-enrique-en-su-primer-stream-mundialista.jpeg

Torres, actualmente en Barcelona, es pareja de Sira Martínez, hija del ex técnico del Blaugrana, campeón de la UEFA Champions League 2015 y que nunca antes había hablado del tema. "No me molestó para nada, ya conocemos al míster, es muy bromista y fue una cosa del directo, una broma", aseguró

A su vez, el ex Manchester City y Valencia se refirió a cómo vive esa doble relación suegro-DT y afirmó: "No es más presión, el míster y yo lo estamos sabiendo diferenciar cuando es familiar y cuando somos seleccionador y jugador. Hay que llevarlo de forma natural, es simplemente eso y lo estamos llevando muy bien".

Por último, Ferran elogió a Luis Enrique, pero no por su tarea como técnico, si no por su desempeño en su nuevo rol. "Soy aficionado de los streams del míster. Estamos cada noche pendientes de verlo y nos lo pasamos muy bien viéndolo", reconoció. Vale recordar que España, que debutará el miércoles, concentra en la Universidad de Qatar, mismo predio que la Selección argentina.