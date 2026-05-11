Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Fausto Vera con molestias: la situación de cada uno

Los tres futbolistas claves para el River de Coudet no pudieron terminar el encuentro contra San Lorenzo por distintos problemas físicos.
River logró una milagrosa clasificación a los cuartos de final del Torneo Apertura después de empatarle de manera agónica en el tiempo extra a San Lorenzo y ganarle por penales después de zafar en dos oportunidades en la tanda. El esfuerzo físico y el estrés tuvieron un costo en el equipo: Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Fausto Vera, piezas fundamentales para Coudet, terminaron con molestias físicas.
El Huevo, una de las figuras de River contra San Lorenzo, arrastraba una sobrecarga en uno de los gemelos y aguantó 100 minutos. El entrenador debió reemplazarlo por Joaquín Freitas (quien convirtió en la tanda de penales) y buscará cuidarlo durante estos días para que llegue lo mejor posible al duelo con Gimnasia de La Plata.
Fausto Vera, que regresaba tras el esguince de rodilla que lo marginó de cinco partidos incluyendo el Superclásico en el Monumental, disputó 77 minutos y fue reemplazado por Kendry Páez. Ya en el banco de suplentes, el futbolista se puso hielo en la rodilla derecha, la misma que había sufrido la lesión, por precaución.
Por su parte, Moreno fue el único de los tres que aguantó los 120 minutos pero sintió un tirón en el isquiotibial derecho en los minutos finales y no salió porque ya habían agotado los cambios. De todas maneras, desde el cuerpo médico son optimistas con que pueda también estar el miércoles contra el Lobo en el Monumental.
River ya se entrena pensando en el duelo con Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Apertura. En caso de lograr la clasificación contra el conjunto platense, que lleva siete triunfos al hilo, el cuadro de Núñez enfrentará a Racing o Rosario Central por las semifinales también en condición de local. Por último, los posibles rivales en caso de que llegue a la final son Belgrano, Unión, Argentinos Juniors y Huracán.
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