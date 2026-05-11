Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Fausto Vera con molestias: la situación de cada uno

Por su parte, Moreno fue el único de los tres que aguantó los 120 minutos pero sintió un tirón en el isquiotibial derecho en los minutos finales y no salió porque ya habían agotado los cambios. De todas maneras, desde el cuerpo médico son optimistas con que pueda también estar el miércoles contra el Lobo en el Monumental.

River ya se entrena pensando en el duelo con Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Apertura. En caso de lograr la clasificación contra el conjunto platense, que lleva siete triunfos al hilo, el cuadro de Núñez enfrentará a Racing o Rosario Central por las semifinales también en condición de local. Por último, los posibles rivales en caso de que llegue a la final son Belgrano, Unión, Argentinos Juniors y Huracán.