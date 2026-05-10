Coudet y la exigencia de River: de "nos va a hacer mejores" a "hay que estar juntos"

“Once contra once generamos situaciones. Podríamos haber hecho varios goles en el primer tiempo, aunque siempre hay cosas para corregir. En el único tiro al arco que recibimos, nos fuimos 0-1. Lo fuimos a buscar, quizás con algún acondicionamiento físico, y después con el empate y el alargue... es difícil explicar todo el partido con tantas emociones”, continuó el DT todavía en shock.

Por último, entró en detalle sobre el desarrollo del encuentro: “Es difícil generar un buen fútbol con un equipo metido en bloque bajo, pero por suerte entró en la última. Le dimos demasiada emoción a los penales para mi gusto, ja. Seguimos en carrera, otra vez jugando en casa, y queremos ver la parte positiva más allá de lo que se pueda decir”.