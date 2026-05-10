Coudet y la exigencia de River: de "nos va a hacer mejores" a "hay que estar juntos"

Tras el "que se vayan todos" de la gente y la respuesta con furia de Quintero, el entrenador dio un mensaje con el objetivo de conciliar a las partes tras una clasificación milagrosa.
River clasificó a los cuartos de final del Torneo Apertura después de eliminar por penales a San Lorenzo y zafar del papelón de quedar eliminado después de tener 90 minutos un hombre de más. La gente llegó a cantar que "se vayan todos y no quede uno solo" que tuvo respuesta con puteada de Juan Fernando Quintero tras su gol agónico para ir a penales. Tras el encuentro, Eduardo Coudet mandó un mensaje con el objetivo de conciliar a las partes.
Chacho empatizó con los fanáticos: “Yo tengo muy claro esto. La exigencia nos va a hacer mejores, es River. Se los digo constantemente a los jugadores. Siempre hay que saludar a la gente y hay estar más juntos que nunca. Tenemos que ser conscientes de esta exigencia. A veces nos cuesta no poder retribuirle a la gente lo que nos da”.
Mirando hacia adelante, el entrenador comentó: “Tenemos que tratar de seguir mejorando y corregir errores. Patearon tres veces y nos hicieron dos goles. Tenes que remar cuando se pone difícil otra vez. La exigencia acá es grande y la entiendo. Por suerte hoy se nos dio”.
“Once contra once generamos situaciones. Podríamos haber hecho varios goles en el primer tiempo, aunque siempre hay cosas para corregir. En el único tiro al arco que recibimos, nos fuimos 0-1. Lo fuimos a buscar, quizás con algún acondicionamiento físico, y después con el empate y el alargue... es difícil explicar todo el partido con tantas emociones”, continuó el DT todavía en shock.
Por último, entró en detalle sobre el desarrollo del encuentro: “Es difícil generar un buen fútbol con un equipo metido en bloque bajo, pero por suerte entró en la última. Le dimos demasiada emoción a los penales para mi gusto, ja. Seguimos en carrera, otra vez jugando en casa, y queremos ver la parte positiva más allá de lo que se pueda decir”.
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