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Video: Quintero marcó un golazo agónico y puteó con euforia a la tribuna de River

El colombiano marcó un gol a los 122 minutos para que River le empate 2 a 2 a San Lorenzo y lleve el partido a los penales y se desahogó con la hinchada que cantaba que "se vayan todos".

Juan Fernando Quintero marcó un golazo para que River le empate 2 a 2 a San Lorenzo a los 122 minutos de juego y el partido se defina en los penales, donde conseguiría un increíble triunfo después de zafar en dos oportunidades donde el rival tuvo la oportunidad de ganarlo. El colombiano se desahogó y puteó a la tribuna de River tras su tanto.

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