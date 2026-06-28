Messi y un nuevo festejo con Jordania: cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial

Leo ingresó en el segundo tiempo y marcó un gol de tiro libre en el triunfo 3 a 1 al combinado asiático y saca diferencia por la Bota de Oro de la Copa del Mundo.
Messi sigue brillando en esta Copa del Mundo: triplete a Argelia, doblete a Austria y ahora gol de tiro libre a Jordania en un breve rato después de ingresar en el complemento frente a la disposición de un equipo alternativo que paró Scaloni para que descansen los futbolistas con más minutos y tengan su oportunidad los que no habían jugado.
Messi ingresó a los 15 minutos del complemento en lugar de Lautaro Martínez y a los 35' fue bajado cerca del área, se hizo cargo del tiro libre y con inteligencia definió al palo no cubierto por la barrera y que tampoco decidió ocupar el arquero de manera sorpresiva y que habrá observado desde el banco en el 1 a 0 de Giovanni Lo Celso.
Con este nuevo tanto, Messi lleva seis gritos en tres encuentros con un promedio irreal y mucho menos teniendo en cuenta que es en una Copa del Mundo y ni hablar que tiene 39 años, una edad en la que muchas estrellas están sentados en el sillón de su casa mirando los partidos por televisión.
Leo, que ya fue campeón del mundo en Qatar 2022 y ganador del Balón de Oro en Brasil 2014 y Qatar 2022, va por la Bota de Oro del certamen al máximo goleador. Lidera la tabla de goleadores con seis goles, sacándole dos a Haaland, Mbappé, Dembelé y Vinícius, en una pelea increíble por el pichichi de la máxima cita. Más atrás, con tres tantos, hay varios futbolistas como Harry Kane, Deniz Undav y Matheus Cunha.
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