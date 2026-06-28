Messi y un nuevo festejo con Jordania: cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial

Messi ingresó a los 15 minutos del complemento en lugar de Lautaro Martínez y a los 35' fue bajado cerca del área, se hizo cargo del tiro libre y con inteligencia definió al palo no cubierto por la barrera y que tampoco decidió ocupar el arquero de manera sorpresiva y que habrá observado desde el banco en el 1 a 0 de Giovanni Lo Celso.