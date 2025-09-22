Miguel Ángel Russo explicó que le faltó a Boca para ganarle a Central Córdoba

El entrenador aseguró que no se fue con bronca, pero sí con un sabor a derrota porque "era un partido que podíamos ganar". A pesar del resultado final, el DT destacó el trabajo del equipo en gran parte del partido: "Boca hizo un buen partido en muchos aspectos".

Además, Russo aprovechó para reflexionar sobre el estilo de juego en el fútbol local. "El fútbol argentino es así: cualquiera te pone 3 delanteros, les da lo mismo todo. Si hacés 4 goles, está bien, y si logran empatar, mejor. Eso fue lo que nos pasó", analizó.

Embed

El técnico de 69 años también fue consultado por un punto clave que no pasó desapercibido para nadie y menos para los periodistas que asistieron a la rueda de prensa: el hecho de haber realizado una sola modificación (Alan Velasco por Brian Aguirre) en un partido que pedía a gritos más cambios.

Al respecto, fue claro y directo: "Es una decisión mía, yo me hago cargo de todo". Con este empate, Boca quedó tercero de la Zona A del Torneo Clausura con 14 puntos junto al propio Central Córdoba, solamente superado por Barracas (15) y Unión (16). Ahora, el Xeneize enfrentará a Defensa y Justicia (V), Newell's (L) y Barracas Central (V).