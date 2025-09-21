Goleada de Argentinos Juniors a Banfield y empate entre Rosario Central y Talleres

El Bicho aplastó al Taladro con un complemento super efectivo con un doblete de Tomás Molina (6 y 29 minutos) y un tanto de Alan Lescano (a los 35') . Molina abrió el marcador de penal con una gran definición a media altura contra un palo y luego amplió el marcador escapándose por la banda. Por último, Lescano sorprendió al arquero y marcó desde lejos.

Por su parte, el Canalla se adelantó en el marcador pero el Matador logró la igualdad. Tras un centrazo de Ángel Di María, Alejo Véliz controló de pecho y sacó una excelente definición a los 44 minutos del primer tiempo para el 1-0 en Arroyito. Luego, la T madrugó en el complemento: Valentín Depietri, a los dos minutos, ganó de cabeza en el área chica.

Por otro lado, Tigre defendió su ventaja de 2 a 0 con Aldosivi en los 17 minutos que se jugaron este domingo para retomar y finalizar el encuentro que debió ser suspendido el sábado por el clima con intensas lluvias. Ignacio Russo y Víctor Cabrera anotaron en el primer tiempo.

Por último, Godoy Cruz e Instituto empataron 1 a 1 en Mendoza. Alex Luna abrió el marcador a los 44 minutos del primer tiempo para el visitante y Nicolás Fernández, a los cinco del complemento, estampó el empate final. Daniel Oldrá, emblema del Tomba y actual DT de La Gloria, fue reconocido por la institución local.