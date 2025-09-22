Fútbol |

Central Córdoba amargó a Boca: se lo empató y lo dejó sin punta del torneo y la anual

El Xeneize ganaba 2 a 0 y se ponía puntero de la Zona A del Clausura y de la tabla anual pero se durmió y el Ferroviario descontó y luego estampó el 2 a 2 final en La Bombonera.

Boca empató 2 a 2 con Central Córdoba en La Bombonera y se quedó sin punta de la Zona A del Torneo Clausura y de la tabla anual. El Xeneize ganaba 2 a 0 y se ponía líder en ambas, pero se durmió y el Ferroviario lo amargó: descontó y luego estampó la igualdad final en La Boca.

Boca disputó un buen primer tiempo, controlando el partido y llegando varias veces al arco rival. Milton Giménez, Carlos Palacios y Miguel Merentiel, entre otros jugadores, avisaron y Rodrigo Battaglia abrió el marcador a los 40 minutos empujando un balón que quedó boyando en el área chica tras un córner.

Como si fuera poco, Boca madrugó a Central Córdoba en el inicio del complemento. Miguel Merentiel, a los once minutos, amplió el marcador. 2-0, fiesta en La Bombonera y todo parecía indicar que sería goleada. Sin embargo, el equipo bajó el ritmo, se confió, se durmió y Central Córdoba amargó el festejo azul y oro.

José Florentín descontó a los 17 minutos del complemento de cabeza e Iván Gómez, con un gran tiro de media distancia a los 38, estampó el 2-2 final. Boca pagó caro el ponerle un freno al acelerador porque perdió dos puntos de local en un triunfo que no fue y tenía todo para ponerlo en el bolsillo.

Con este resultado, Boca quedó tercero de la Zona A del Torneo Clausura con 14 puntos junto al propio Central Córdoba, solamente superado por Barracas (15) y Unión (16). Ahora, el Xeneize enfrentará a Defensa y Justicia (V), Newell's (L) y Barracas Central (V).

¿Y en la Anual? River, líder con 49 puntos. Boca y Rosario Central, con 47 cada uno, siguen al Millonario en los otros dos puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026. Argentinos con 44, Riestra con 43, Barracas con 41, San Lorenzo con 40 ocupan los primeros lugares de Sudamericana 2026.

