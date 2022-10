Milton Álvarez: "Defendemos una camiseta muy grande, salimos a ganar"

"Se habló mucho en la previa y la verdad que el jugador de fútbol sale siempre a ganar", aseguró Milton Álvarez, arquero de Independiente en DSports radio. Y agregó, despejando todo tipo de duda: "Defendemos una camiseta muy grande y no había margen a la duda. Queríamos salir a ganar". En el partido previo, la hinchada del Rojo le pidió a los jugadores que salgan a ganar, aunque eso pueda llegar a beneficiar a la Academia.

Pero el ex futbolista de Deportivo Morón no solo se quedó con lo hecho por su equipo, si no que también elogió lo hecho por River en el Cilindro, ganándole 2-1 a Racing con un gol sobre la hora y un penal atajado por Franco Armani a Jonathan Galván minutos antes. "Fue dignísimo lo que hizo River y me sumo a las declaraciones de (Marcelo) Gallardo", dijo el Uno.

"En un país donde todo se sospecha de todo, vacío de valores, desde el fútbol tenés la posibilidad de sembrar semillas que signifiquen que, más allá de todo, se puede tener respeto y dignidad por la profesión", fue la frase de Gallardo tras vencer a la Academia, a la cual hizo referencia el arquero del Rojo.

Por último, Milton Álvarez afirmó que "estamos en deuda con la gente", y no escatimó en los objetivos de Independiente de cara al 2023: "Aspiramos a tener un plantel competitivo, a ganar la Copa Argentina, el torneo local y clasificar al club a un torneo internacional". Antes, la CD deberá cerrar un nuevo DT y empezar a armar el plantel que afronte las competencias.