Mundial 2026: Noruega le gano 2-1 a Costa de Marfil y jugará ante Brasil por los Octavos de Final

El seleccionado europeo le ganó 2-1 al conjunto africano con goles de Nusa y Halland, ahora se medirá con Brasil en la siguiente instancia.
Noruega y Costa de Marfil se enfrentan este martes desde las 14:00 (hora argentina) en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro marcará el primer antecedente entre ambas selecciones y definirá al rival de Brasil en la próxima instancia, luego de la clasificación de la Canarinha ante Japón.
El conjunto dirigido por Ståle Solbakken recupera para este compromiso a sus principales figuras, Erling Haaland, Martin Ødegaard y Antonio Nusa, quienes volverán a ser titulares tras descansar en la última fecha de la fase de grupos. Del otro lado, la selección de Costa de Marfil, conducida por Emerse Faé, buscará seguir haciendo historia después de superar la fase inicial de una Copa del Mundo por primera vez.
Con los goles de Antonio Nusa y Erling Halland, el combinado europeo sufrió pero logró ganarle al conjunto africano, que desconto con un golazo de Amad Diallo, ahora, esperan por Brasil en los Octavos de FInal de la Copa del Mundo 2026.
Apareció Halland, centro al medio y pase a la red para que el goleador del Manchester City le este dando la clasificación al conjunto europeo.
¡Golazo de Costa de Marfil! ¡Candidatazo al mejor gol del Mundial! Amad Diallo hizo una jugada espectacular: dejó a varios defensores noruegos en el camino con una serie de amagues dentro del área y definió con una enorme categoría para marcar el 1-1. Una verdadera obra de arte del atacante marfileño que vuelve a poner en tablas un partido que parecía inclinarse para Noruega.
Pausa de hidratación en Nueva Jersey. Costa de Marfil salió al segundo tiempo con la intención de igualar el marcador y asumió el protagonismo, aunque todavía no logró generar situaciones claras de peligro. Noruega, en cambio, busca bajar el ritmo del partido y aprovechar los espacios que deja su rival para ampliar la ventaja, pero hasta el momento le ha faltado precisión en la definición.
Noruega se va al descanso con ventaja gracias a un golazo de Antonio Nusa, que rompió un partido muy cerrado y le está dando, por ahora, el pase a los octavos de final del Mundial 2026. Costa de Marfil tuvo algunas aproximaciones y generó las situaciones más claras durante buena parte de la etapa inicial, pero le faltó precisión en los metros finales. En el complemento, el conjunto africano deberá salir con mayor intensidad y agresividad si quiere revertir el resultado.
Martin Ødegaard filtró un gran pase para Antonio Nusa, que logró sacarse de encima a su marcador dentro del área y definió con un remate colocado al ángulo para poner el 1-0. En un encuentro muy trabado y parejo, el delantero europeo rompió el cero con una definición de enorme jerarquía.
Pausa de hidratación en el primer tiempo. El partido continúa muy disputado, con ambas selecciones buscando romper el cero. Costa de Marfil es el equipo que más cerca estuvo de abrir el marcador, aunque todavía ninguno de los dos arqueros debió intervenir.
Comenzó el encuentro en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, el ganador del encuentro deberá enfrentarse a Brasil, que viene de ganarle a Japón por 2-1.
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