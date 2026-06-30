Mundial 2026: Noruega le gano 2-1 a Costa de Marfil y jugará ante Brasil por los Octavos de Final

74 Minutos - ¡Gol de COSTA DE MARFIL!

¡Golazo de Costa de Marfil! ¡Candidatazo al mejor gol del Mundial! Amad Diallo hizo una jugada espectacular: dejó a varios defensores noruegos en el camino con una serie de amagues dentro del área y definió con una enorme categoría para marcar el 1-1. Una verdadera obra de arte del atacante marfileño que vuelve a poner en tablas un partido que parecía inclinarse para Noruega.

Embed ¡CIERREN TODO! ¡¡CANDIDATAZO AL GOL DEL MUNDIAL!! Amad Diallo se amagó a toda la defensa de Noruega y se inventó esta maravilla para el empate parcial de Costa de Marfil.



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68 Minutos - Cooling Break

Pausa de hidratación en Nueva Jersey. Costa de Marfil salió al segundo tiempo con la intención de igualar el marcador y asumió el protagonismo, aunque todavía no logró generar situaciones claras de peligro. Noruega, en cambio, busca bajar el ritmo del partido y aprovechar los espacios que deja su rival para ampliar la ventaja, pero hasta el momento le ha faltado precisión en la definición.

Entretiempo

Noruega se va al descanso con ventaja gracias a un golazo de Antonio Nusa, que rompió un partido muy cerrado y le está dando, por ahora, el pase a los octavos de final del Mundial 2026. Costa de Marfil tuvo algunas aproximaciones y generó las situaciones más claras durante buena parte de la etapa inicial, pero le faltó precisión en los metros finales. En el complemento, el conjunto africano deberá salir con mayor intensidad y agresividad si quiere revertir el resultado.

39 Minutos - ¡Gol de NORUEGA!

Martin Ødegaard filtró un gran pase para Antonio Nusa, que logró sacarse de encima a su marcador dentro del área y definió con un remate colocado al ángulo para poner el 1-0. En un encuentro muy trabado y parejo, el delantero europeo rompió el cero con una definición de enorme jerarquía.

Embed ¡AY DIOS MÍO! ¡ES UN GOLAZO DE NORUEGA! Antonio Nusa y una definición deluxe para el 1-0 parcial sobre Costa de Marfil en los 16avos de final de la Copa del Mundo.



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23 Minutos - Cooling Break

Pausa de hidratación en el primer tiempo. El partido continúa muy disputado, con ambas selecciones buscando romper el cero. Costa de Marfil es el equipo que más cerca estuvo de abrir el marcador, aunque todavía ninguno de los dos arqueros debió intervenir.

¡Arrancó el partido!

Comenzó el encuentro en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, el ganador del encuentro deberá enfrentarse a Brasil, que viene de ganarle a Japón por 2-1.