Thomas Muller se rindió a los pies de la Paraguay de Alfaro tras la histórica clasificación en el Mundial: "Se lo han ganado"

El campeón del mundo con la selección de Alemania analizó la sorpresiva victoria de los sudamericanos en 16avos de final y, lejos de cualquier ninguneo, destacó la garra y defensa de la Albirroja.
La selección de Paraguay volvió a hacer historia en una Copa del Mundo. Tan lejos y tan cerca quedó aquella tanda de penales ante Japón que los llevó a jugar cuartos de final de Sudáfrica 2010 -la última participación- y ahora, en su regreso, volvieron a imponerse desde el último recurso ante la poderosa y tetracampeona selección de Alemania. El primer batacazo de esta cita mundialista. Mientras todo es alegría en Sudamérica, la oscuridad reina entre los europeos y, sobre eso, salió a hablar una de las figuras más respetadas de su historia: Thomas Muller, que lejos de caer en ninguneos, se deshizo de elogios para el equipo dirigido por Gustavo Alfaro.
“Esto es vergonzoso. Alemania nunca debería estar dependiendo de la prórroga para salvarse en un partido como este. El rendimiento ha estado muy por debajo del nivel esperado en una Copa Mundial", analizó el futbolista de 36 años, con hincapié en las fallas del equipo por no poder sacar adelante un partido que, desde la previa, estaba ganado.
Sin embargo, no se cerró en la crítica y no adjudicó la eliminación solo por las fallas de Alemania, sino que ensalzó el juego del rival, que supo abrir el partido en la cabeza de Julio Enciso y que luego del empate luchó durante 120 minutos hasta la definición. "Crédito a Paraguay, han luchado por cada balón, han defendido con un corazón increíble", destacó sobre la garra guaraní, una característica conocida en este equipo. Pero fue tajante a la hora de describir a Die Mannschaft en este encuentro, otra vez imponiendo a Paraguay: "Han hecho que Alemania parezca ordinaria".
Con la Copa del Mundo 2014 bajo el brazo, Müller habló con autoridad sobre el futuro del fútbol germano. “Alemania ha parecido lenta, predecible y completamente falta de urgencia. Si este es el nivel que estamos produciendo, entonces no merecemos estar hablando de ganar la Copa Mundial.” , razonó irritable. Es que después de aquella consagración en Brasil venciendo en la final a Argentina, las actuaciones en este torneo vienen en baja: eliminado en fase de grupos en Rusia 2018 y en Qatar 2022; ahora, afuera en el primer cruce mata-mata.
“La prórroga nunca debería haber sido parte de la conversación esta noche. Alemania se ha puesto la vida increíblemente difícil, y ahora la presión es enorme. Un error desde aquí podría mandar a una de las naciones más grandes del fútbol a una eliminación estrepitosa.”, cerró con un excelente resumen sobre este equipo que, a pesar de ser la selección con más goles en la historia de los Mundiales, no puede recuperar ese aire de poder, arrollador y determinante.
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