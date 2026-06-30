Thomas Muller se rindió a los pies de la Paraguay de Alfaro tras la histórica clasificación en el Mundial: "Se lo han ganado"

La selección de Paraguay volvió a hacer historia en una Copa del Mundo. Tan lejos y tan cerca quedó aquella tanda de penales ante Japón que los llevó a jugar cuartos de final de Sudáfrica 2010 -la última participación- y ahora, en su regreso, volvieron a imponerse desde el último recurso ante la poderosa y tetracampeona selección de Alemania. El primer batacazo de esta cita mundialista. Mientras todo es alegría en Sudamérica, la oscuridad reina entre los europeos y, sobre eso, salió a hablar una de las figuras más respetadas de su historia: Thomas Muller, que lejos de caer en ninguneos, se deshizo de elogios para el equipo dirigido por Gustavo Alfaro.