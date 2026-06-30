El dato que cambia todo: revelan que Muslera jugó con 41° de fiebre ante España y Bielsa nunca lo supo

Una confesión de Diego Forlán expuso que el arquero de la selección de Uruguay atravesó un cuadro febril antes del duelo decisivo. El cuerpo médico conocía la situación pero, confiados en que se recuperaría rápido, nunca se lo comunicaron al entrenador argentino.
La eliminación de Uruguay del Mundial 2026 sigue sumando capítulos y, con el paso de los días, aparecen detalles desconocidos sobre aquella caída frente a España. En las últimas horas salió a la luz que Fernando Muslera no estaba al 100% y que Marcelo Bielsa desconocía la situación, por lo que lo puso igualmente de arranque.
El dato fue revelado por Diego Forlán durante una entrevista con ESPN. El exdelantero, una de las máximas figuras de la Celeste y cercano al arquero, contó: "El Nando la noche anterior estuvo con 40 o 41 de fiebre…". Un dato que, probablemente, lo cambia todo, incluidas las críticas que recibió el jugador de Estudiantes de La Plata.
La información publicada por medios uruguayos indica que el experimentado guardameta pasó una noche complicada debido al cuadro ferbril. El cuerpo médico de la selección estaba al tanto de su estado físico, pero, confiado en una rápida recuperación, no le comunicaron la situación al entrenador.
Recién durante el entretiempo del partido se tomó la decisión de reemplazarlo. Después de que el futbolista avisara en el vestuario que no estaba en condiciones de continuar, el DT rosarino dispuso el ingreso de Sergio Rochet para atajar en el complemento ante La Roja.
La presencia del histórico arquero en la Copa del Mundo ya había generado debate. Tras no participar durante las Eliminatorias y cuando parecía haber terminado su ciclo en la selección, recibió una convocatoria en marzo y terminó imponiéndose en la consideración del cuerpo técnico por encima de Rochet.
A lo largo del certamen, el rendimiento del campeón de la Copa América 2011 quedó bajo la lupa. En el debut frente a Arabia Saudita dejó un rebote que derivó en el 1-0 parcial, luego tuvo intervenciones cuestionadas en el empate 2-2 con Cabo Verde y, ante España, un remate de Álex Baena se le escurrió de las manos para convertirse en el gol que sentenció la derrota y la eliminación en fase de grupos.
Con esta nueva revelación, el contexto de aquella actuación adquiere otra dimensión. Más allá de los errores que marcaron su Mundial, ahora también se conoció que afrontó el encuentro decisivo afectado por un cuadro de fiebre que no llegó a conocimiento del entrenador.
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