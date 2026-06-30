Los tres partidazos de este martes por 16avos de final del Mundial

Este martes continuará la inédita fase de la Copa del Mundo con tres platos fuertes: Costa de Marfil vs. Noruega, Francia vs. Suecia y México vs. Ecuador
Este martes continuarán los 16avos de final del Mundial con tres nuevos partidazos: Costa de Marfil-Noruega, Francia-Suecia y México-Ecuador. Una jornada con duelos de mucho peso y varias selecciones buscando meterse entre las mejores 16 del torneo.
Costa de Marfil y Noruega abrirán la jornada desde las 14:00 (hora argentina) en Dallas. Los africanos llegan tras una buena fase de grupos y tendrán enfrente a una selección europea que cuenta con Erling Haaland como su principal figura. Se podrá ver en DSport. El ganador avanzará a octavos de final y se medirá ante Brasil.
Posible 11 de Costa de Marfil:
Yahia Fofana; Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Guéla Doué; Inao Oulai, Franck Kessié, Seko Fofana; Amad Diallo, Ousmane Diomande, Ange-Yoan Bonny. DT: Emerse Faé.
Posible 11 de Noruega:
Ørjan Nyland; Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe, Julian Ryerson; Sander Berge, Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes; Erling Haaland, Alexander Sørloth, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.
Luego, desde las 18:00, Francia se enfrentará a Suecia en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. El conjunto francés, uno de los candidatos al título, buscará imponer su jerarquía ante un rival que llega como una de las sorpresas de la competencia. Será trasmitido por Tyc Sport. El ganador chocará en octavos con Paraguay.
Posible 11 de Francia:
Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Désiré Doué, Ousmane Dembélé; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Posible 11 de Suecia:
Jacob Widell Zetterström; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf, Alexander Bernhardsson; Elliot Stroud, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson, Anthony Elanga; Alexander Isak, Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter.
El cierre del día será a las 22:00 con México frente a Ecuador en el Estadio Azteca. El seleccionado local intentará aprovechar el apoyo de su gente, mientras que Ecuador buscará dar otro golpe en el Mundial. Se puede ver por D Sport. El ganador enfrentará en octavos al vencedor de Inglaterra-RD Congo.
Posible 11 de México:
Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.
Posible 11 de Ecuador:
Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.
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