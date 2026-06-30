Los tres partidazos de este martes por 16avos de final del Mundial

Posible 11 de Noruega:

Ørjan Nyland; Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe, Julian Ryerson; Sander Berge, Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes; Erling Haaland, Alexander Sørloth, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.

noruega irak Noruega busca pasar a la siguiente fase

Francia vs. Suecia

Luego, desde las 18:00, Francia se enfrentará a Suecia en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. El conjunto francés, uno de los candidatos al título, buscará imponer su jerarquía ante un rival que llega como una de las sorpresas de la competencia. Será trasmitido por Tyc Sport. El ganador chocará en octavos con Paraguay.

Posible 11 de Francia:

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Désiré Doué, Ousmane Dembélé; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Posible 11 de Suecia:

Jacob Widell Zetterström; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf, Alexander Bernhardsson; Elliot Stroud, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson, Anthony Elanga; Alexander Isak, Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter.

francia irak Suecia no le dejará el camino fácil a Francia

México vs. Ecuador

El cierre del día será a las 22:00 con México frente a Ecuador en el Estadio Azteca. El seleccionado local intentará aprovechar el apoyo de su gente, mientras que Ecuador buscará dar otro golpe en el Mundial. Se puede ver por D Sport. El ganador enfrentará en octavos al vencedor de Inglaterra-RD Congo.

Posible 11 de México:

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Posible 11 de Ecuador:

Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.