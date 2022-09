Newell's le ganó 2 a 0 a Gimnasia y lo dejó sin punta

El por momentos silencio y por otro fastidio de Néstor Gorosito habla mucho. El Lobo tuvo un partido para el olvido también por la actuación: le faltó elaboración, precisión y hasta suerte. Dependió mucho de lo que hiciera Brahian Alemán, que no tuvo uno de sus mejores partidos. Sufrió la pifiada de su defensor, que en un intento de rechazar un centro rival, remató a su arco y marcó el 1 a 0 para el local.

Embed

La mejor jugada y una de las pocas buenas del visitante fue a los 25 minutos del segundo tiempo. Sí, recién ahí, es que en general no pudo lastimar a la defensa rival. No hubo buen juego ni individualidades. El desequilibrante Ramón Sosa estuvo apagado. Y, esa gran jugada, con toques por la banda y luego centro, terminó con un bombazo de Franco Soldano que terminó pegando el palo... Sí, no hubo suerte. Ahora, hay algo para destacar: el ir e ir a buscar, aunque no haya precisión, yendo 2 a 0 abajo de visitante.

Por su parte, la Lepra jugó un gran partido: muy seguro en defensa y atacando bien y con mucha gente. Gran actuación de Juan Sforza, como dueño del mediocampo del equipo, y Brian Aguirre, muy activo y encendido por la banda derecha. Lastimó mucho. Marcó dos goles, uno por error del rival y otro por un tremendo zapatazo de Reasco desde lejísimo, pero pudo hacer más, de no ser por la seguridad de Rodrigo Rey.

Con este triunfo, Newell's escala algunos puestos en la Liga Profesional y se consolida en la tabla anual en los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2023. Mientras que Gimnasia, que sigue en zona de Copa Libertadores, sigue pese a la derrota prendido en la lucha por el campeonato local: quedó escolta de Atlético Tucumán con apenas un punto menos.