Newell's le ganó a Central Córdoba y volvió a meterse en la zona de playoffs

La Lepra se impuso por 2 a 1 al Ferroviario en el Marcelo Bielsa por la fecha 13 del Torneo Clausura y se ilusiona con avanzar a la próxima ronda del certamen.
Newell's venció por 2 a 1 a Central Córdoba en el Marcelo Bielsa por la fecha 13 del Torneo Clausura y se ilusiona con jugar los playoffs de la mano de la dirección técnica de Frank Darío Kudelka. La Lepra se volvió a meter entre los ocho mejores de la Zona A gracias a los tres puntos obtenidos frente al Ferroviario.
Newell's fue claramente superior a Central Córdoba con un gran dominio de balón y agresividad en ataque, teniendo 18 remates, 6 de ellos al arco. El equipo de Kudelka mostró una clara intención de llevarse por delante a su rival y asegurarse desde el comienzo los tres puntos.
Jerónimo Gómez Mattar abrió el marcador a los 31 minutos de juego definiendo de primera dentro del área aprovechando un balón suelto tras la imposibilidad de despejar el mismo por parte de la defensa visitante. Previamente, Alan Aguerre había atajado sobre la línea un cabezazo cercano de Bruno Cabrera. Además, el arquero visitante también le negó el segundo a Cóccaro con una increíble doble atajada.
Sin embargo, el 1 no pudo evitar lo inevitable dado la supremacía en el campo de juego. Walter Mazzantti se escapó por la derecha y pinchó el balón ante la salida de Aguerre y le sirvió al medio el gol a Santiago Solari a los 24' del complemento.
Central Córdoba, ya con nada que perder, fue y encontró el descuento: Leonardo Sequeira conectó de cabeza por el segundo palo un lanzamiento desde la derecha de Tijanovich. Sin embargo, el Ferroviario no pudo evitar la derrota que lo mantiene anteúltimo en la Zona A del Clausura. Por su parte, Newell's quedó sexto con 20 puntos y a tres fechas de finalizar la fase regular con la ilusión de pelear el torneo tras un Apertura para el olvido.
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