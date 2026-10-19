Newell's le ganó a Central Córdoba y volvió a meterse en la zona de playoffs

Central Córdoba, ya con nada que perder, fue y encontró el descuento: Leonardo Sequeira conectó de cabeza por el segundo palo un lanzamiento desde la derecha de Tijanovich. Sin embargo, el Ferroviario no pudo evitar la derrota que lo mantiene anteúltimo en la Zona A del Clausura. Por su parte, Newell's quedó sexto con 20 puntos y a tres fechas de finalizar la fase regular con la ilusión de pelear el torneo tras un Apertura para el olvido.

El resumen del partido