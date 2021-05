Nicolás De La Cruz espera un nuevo PCR para viajar a Uruguay

Con respecto a esta situación, el jugador del Millonario explicó a Sport 890, una emisora de su país, que "Uruguay pide un PCR antes de viajar, me dio nuevamente detectable, me quedan restos, la carga ya es baja, tengo el alta epidemiológica. Jugué entre semana, voy a tratar de viajar a Uruguay en las próximas horas".

En tanto, De La Cruz añadió que "ahora queda esperar el negativo para poder viajar a Uruguay, este sábado tengo otro PCR, la idea es viajar en el correr del fin de semana vía aérea".

Por lo tanto, si el nuevo examen no trae malas noticias, el futbolista estaría autorizado para viajar e integrarse al plantel de Washington Tabárez, que se medirá ante Paraguay el jueves 3 de junio a las 19 en condición de local y frente a Venezuela el martes, por la séptima y octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Cabe destacar que luego de la clasificación en el Monumental pese a la caída contra Fluminense, De La Cruz había contado que sufrió mucho el partido por el coronavirus: "No podía salir del ahogo, me sentía pesado y lento. Prácticamente no entrenamos y después de diez días de estar en cama, es prácticamente inhumano. Pero así estaba estipulado y quería demostrarle al equipo que podía estar presente por todo el esfuerzo que hicieron la semana pasada".