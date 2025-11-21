Policiales |

Alejandro Mancuso va a juicio por supuestas estafas con cheques falsos

El ex colaborador de Diego Maradona en la Selección Argentina irá a juicio en Mar del Plata en una causa que investiga estafas por 2.500.000 de pesos.

El ex futbolista Alejandro Mancuso irá a juicio acusado de cometer presuntas estafas al entregar cheques falsos por la suma cercana a los 2.500.000 de pesos.

El debate oral y público, que se llevará a cabo en los Tribunales de Mar del Plata y aún no tiene fecha, determinará la supuesta responsabilidad del ex integrante del cuerpo técnico de Diego Armando Maradona durante el Mundial de Sudáfrica 2010 tras recibir dinero en efectivo a cambio de cheques de cobro diferido, según la información publicada por el portal del diario La Capital.

De acuerdo a la hipótesis del fiscal Santiago Eyherebide, el primero de los hechos habría ocurrido en enero de 2021, cuando Mancuso y los aparentes damnificados mantuvieron un encuentro en un inmueble, donde el ex jugador de Boca y Vélez obtuvo una cifra de $715 mil a cambio de dos cheques de pago aplazado del Banco Comafi.

Mancuso Maradona

En ese mismo mes, las víctimas volvieron a reunirse con el ex futbolista para entregarle dinero a cambio de otros dos cheques (uno por 670.000 pesos y otro por 1.100.000) del Banco Nación y que corresponderían al Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados.

No obstante, el cheque de Comafi fue devuelto por la sucursal bancaria a raíz de una "orden de no pagar con fondos", mientras que el segundo fue denegado como consecuencia de estar "atrasado".

Por su parte, los cheques del Banco Nación son verídicos, al tiempo que el número de cuenta también existe, aunque no pertenecerían al Instituto Nacional de Seguridad Nacional para Jubilados y Pensionados. Mancuso habría endosado los talones, los cuales eran al portador.

