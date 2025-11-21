Boca define el equipo para recibir a Talleres

Con la clasificación asegurada a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, el Xeneize busca ahora seguir avanzando en el certamen local, amparado en la ventaja de la localía.

La principal novedad de la semana fue la vuelta a los entrenamientos de Rodrigo Battaglia. El mediocampista recibió el alta médica tras un desgarro y se reincorporó al grupo, aunque su inactividad lo dejaría entre los suplentes. Milton Delgado, de buen rendimiento en los últimos encuentros, continuaría acompañando a Leandro Paredes en la mitad de la cancha.

Regreso clave en defensa

Otro regreso clave será el de Lautaro Di Lollo, quien cumplió su fecha de suspensión por acumulación de amarillas. El defensor recuperará su lugar en la zaga central después de que Nicolás Figal lo reemplazara frente a Tigre.

También volverá al once Milton Giménez, preservado en la última fecha para evitar una amonestación que lo dejara afuera de los playoffs. El delantero acompañará a Miguel Merentiel en un ataque que dejaría nuevamente fuera del equipo titular a Edinson Cavani, todavía sin plenitud física pese a haber convertido el fin de semana pasado.

Un esquema ganador

Úbeda mantendría el esquema que le dio resultados en los últimos compromisos, apoyado en la velocidad y el desequilibrio de Exequiel Zeballos por los costados, una de las grandes figuras de esta etapa decisiva del torneo. Carlos Palacios completaría el mediocampo, aportando dinámica y recuperación.

En la lista de concentrados también aparecen Battaglia y Di Lollo, mientras que aparecen tres bajas respecto al partido ante Tigre: Mateo Mendía, Valentino Simoni y Lucas Janson. Mendía incluso sumó minutos la fecha pasada debido al golpe que sufrió Figal, pero tanto él como Simoni volverán a la Reserva, que viene de clasificarse a las semifinales del Torneo Proyección.

Con todo definido, la probable formación de Boca para enfrentar a Talleres sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios y Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. El partido se disputará desde las 20 en La Bombonera, en un estadio que espera volver a pesar en una instancia decisiva.