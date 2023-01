Oficial: Racing vendió a Carlos Alcaraz a la Premier League

El Soton se lleva a Alcaraz por 13.650.000 dólares, según informó Racing en su cuenta oficial de Twitter. Además, embolsará un millón extra en caso de que se cumplan ciertos objetivos, los cuales no fueron comunicados. Y la Academia además mantendrá una plusvalía del 15% en caso de futura venta.

¿Esto significa que en Avellaneda conservan parte del pase? No, el club inglés adquirió la totalidad de la ficha del volante de 20 años. Pero si en un futuro lo venden en una cifra mayor a la que lo compraron, a Racing le corresponderá el 15% de la diferencia.

"Estuve viendo que la Premier es una liga muy linda y voy a tener que trabajar mucho. Voy a tener que ganarme el puesto como en Racing", dijo el oriundo de La Plata, que ya partió hacia Inglaterra, donde firmará un contrato por 5 años.

Así, cerró su corta estadía en el fútbol argentino: debutó en enero del 2020 y en total jugó 83 partidos, en los que convirtió 12 goles. "Le agradezco al hincha de corazón porque me hicieron sentir muy cómodo. No es un adiós, sino un hasta luego. Si hubiera pensado despedirme así, no lo hubiera imaginado. No creí que el gol contra Boca hubiera sido el último en Racing", afirmó, haciendo alusión al tanto con el que la Academia se consagró en el Trofeo de Campeones a fines del 2022.

Con su salida, Fernando Gago insiste aún más con la incorporación de otro volante, pese a la reciente llegada de Juan Nardoni, quien el martes se hará la revisión médica y luego se sumará a la pretemporada. Los apuntados son Agustín Martegani (San Lorenzo) y Joaquín Pereyra (Atlético Tucumán).