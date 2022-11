Pablo Cavallero reveló cuatro candidatos a dirigir Independiente

"Estamos trabajando en (Gustavo) Quinteros, (Pablo) Guede y algunos que estamos esperando que terminen sus contratos. Diego Martínez está andando bien, pero tiene contrato. No es una locura pensar en (Ariel) Holan, pero hoy está trabajando también", contó Cavallero sobre el reemplazante del Emperador, quien en su tercer ciclo dirigió 18 partidos, de los que ganó siete, empató la misma cantidad y cayó en las restantes cuatro oportunidades. "Los nombres a DT que circulan son algunos de los que estamos evaluando, pero deben adaptarse a la situación actual de Independiente y acomodarse al presupuesto", avisó el director deportivo y aseguró: "Seguramente en las próximas semanas tengamos la decisión tomada”.

falcioni.jpg

Por otro lado, se refirió a qué buscará el Rojo en el mercado de pases: "Hay que trabajar en equipo y llegar a un acuerdo en común para incorporar jugadores. Hay técnicos que necesitan jugadores internos, otros wines". Y añadió: "Lo más equitativo es elegir un prototipo de jugador con el perfil de lo que puede llegar a afrontar la institución para que el técnico tenga las herramientas necesarias para poder llevar a cabo su proceso".

Por último, Cavallero concluyó con el caso de Alan Soñora, de quien se creía que ya no jugaría en Independiente para 2023: "Parte de la comisión habló con el padre y el representante. Me parece que todavía está la puerta abierta, para entrar o para salir. Todavía no se llegó a una decisión final". El volante de 24 años, que hizo las Inferiores en Boca y debutó en Primera en el Rojo, es un jugador clave del plantel por su buen manejo de la pelota y su poder de gol: marcó 11 tantos en 87 partidos.