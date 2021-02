Palmeiras le hizo un ofrecimiento millonario a Rafael Borré

La intención del futbolista es dejarle dinero a River, por lo cual debería rubricar la extensión de su ficha antes de mitad de año para no quedar con el pase en su poder y emigrar en condición de libre.

Con respecto a su condición contractual, Borré afirmó el fin de semana luego del partido ante Rosario Central que su continuidad “está muy avanzada”. Asimismo, aseguró que “no quiere irse apurado” porque “no hay mejor lugar que no sea River”.

Si la operación con el último campeón de la Copa Libertadores se ejecuta en el presente mercado de pases, al club de Núñez le ingresarían 4 millones de dólares y no haría falta la extensión del vínculo con el colombiano. En cambio, si se realiza a mitad de año y Borré no renovó, el pase no le dejaría ingresos.

Actualmente, el Millonario posee el 50 por ciento de la ficha de Rafael Santos Borré, la cual está tasada en unos 3.5 millones de euros, mientras que el porcentaje restante le corresponde al Atlético Madrid de España.

UN POSITIVO DE CORONAVIRUS EN EL CUERPO TÉCNICO

Según el parte médico de River publicado en las redes sociales del club, el preparador físico Pablo Dolce dio positivo de Covid-19 tras haber sido testeado por presentar síntomas y permanecerá aislado hasta su recuperación.

Tras haber sido testeado por presentar síntomas, el preparador físico Pablo Dolce dio positivo de Covid-19 y permanecerá aislado hasta su recuperación.

La noticia se conoció esta mañana y, de acuerdo a lo establecido, en las próximas horas se realizarán nuevos hisopados al plantel y los ayudantes de Marcelo Gallardo para conocer si hay más contagiados.

ALEX VIGO SE PERFILA PARA REEMPLAZAR A MONTIEL

Teniendo en cuenta que Gonzalo Montiel fue diagnosticado con mononucleosis y deberá hacer reposo durante al menos tres semanas, Alex Vigo fue el futbolista que Gallardo probó en el lateral derecho para ocupar el puesto que quedó vacante.

Si se repite la formación que el entrenador paró en los entrenamientos de ayer y hoy a la mañana, el ex Colón de Santa Fe haría su debut con la camiseta de River el próximo domingo a las 17.10 ante Platense, en Vicente López.

Tarde de actividades tácticas en River Camp



Próximo entrenamiento: mañana a las 9 hs.

De esta manera, el equipo para visitar al Calamar estaría conformado por Franco Armani; Alex Vigo, Paulo Díaz, Robert Rojas, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Nicolás De La Cruz, Enzo Pérez, Jorge Carrascal; Rafael Santos Borré y Matías Suárez.