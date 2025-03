Pedro Schargorodsky: "La mayoría de los jugadores no entrenan el aspecto mental"

Pedro Schargorodsky, Máster en Psicología del Deporte que trabaja en las Inferiores de Racing y autor del libro "Competir con ventaja" en el cuál expresó las líneas del párrafo anterior, charló con Diario Popular. La actualidad de la psicología del deporte en el fútbol y en el deporte de alto rendimiento: muy instalada en Inferiores y poco en Primera.

"El psicólogo del deporte no trata principalmente las problemáticas del clínico, puede ayudar al deportista a mantener o mejorar su rendimiento entrenando las habilidades psicológicas que influyen en su juego como la confianza, la motivación, la concentración, la cohesión, la activación...", comenzó Schargorodsky.

"Todas las habilidades psicológicas se pueden entrenar, no es que alguien nace con cierto nivel y listo. Si se entrenan se pueden mejorar y si no se entrenan pueden disminuir", continuó el psicólogo, quien describió: "El aspecto técnico, táctico, físico y mental son las cuatro patas de la mesa que metafóricamente es el rendimiento deportivo".

"Se retroalimentan. Vos podés ser muy bueno tácticamente pero si no estás bien físicamente no podrás lucirte. Con lo mental pasa lo mismo. Si vos estás falto de confianza, lo bueno que sos en las otras tres facetas va a disminuir. Si sos muy bueno mentalmente podés bancarte desde ese aspecto si no sos muy bueno en las otras facetas", agregó.

-¿Cuál es el primer paso para mejorar las habilidades psicológicas presentes en el deporte?

-Primero, siempre están presentes, por más que no se entrenen. El trabajo del psicólogo es visibilizarlas y que el jugador se vuelva consciente de que le afectan. Cada vez que en un uno contra uno no encaras es porque estás con falta de confianza. Primer paso volverlas conscientes para después tomar mejores decisiones. Si el cerebro tiene mejor información tomará mejores decisiones.

-Hay muchos jugadores que no entrenan mentalmente...

-Cada vez más jugadores entrenan de manera consciente las habilidades psicológicas pero siguen siendo pocos. Menos del 50% la entrenan. Todos saben lo que es la confianza y la concentración y en los planteles profesionales todos a nivel mental son buenos porque pasaron por un filtro muy grande que es el amateurismo y las juveniles y fueron mejores que sus compañeros. Una vez que lleguen arriba, son consciente algunos de que se pueden entrenar...

Por ejemplo, la gestión de emociones y del estrés afecta en la toma de decisiones y en las lesiones. Yo creo que los jugadores no son conscientes que altos niveles de estrés predisponen a lesiones. Cuando uno está triste o enojado, te desconcentras y no hacés buenos trabajos de calentamiento o descuidas la concentración y es más posible lesionarse.

Todos los deportistas de alto rendimiento te van a decir que lo mental es importante. Te van a decir que el psicólogo ayuda a gestionar emociones, descargar, pero la parte que tiene que ver con el rendimiento no se sabe tanto, que se entrena la confianza, la motivación, la toma de decisiones, los cuerpos técnicos tampoco lo saben, no tienen porque saberlo, ahí tenemos que hacer autocritica los psicólogos que trabajamos en los clubes. Por lo general en los clubes te llaman por el chico que llora, que está mal en la escuela y nadie te llama y te dice del 9 que no hace goles, nadie te llama para algo de rendimiento, todos para la parte de bienestar mental.

-¿Por qué ocurre eso?

-Hay un falso concepto y desconocimiento de lo que puede aportar el psicólogo del deporte al deportista y para mí hay un culpable que es el psicoanálisis. En deporte el psicoanálisis tiene que ver más con la clínica que con las estrategias de entrenamiento mental. En Argentina la corriente predominante es la psicoanalítica y en los clubes ha habido muchos psicoanalistas. Si salís de argentina no hay en psicología del deporte existencialistas, como lo llaman al psicoanálisis. El psicólogo deportivo es un entrenador mental y después en segundo lugar alguien que ayuda a problemas de salud. No es fácil, hay un tabú que tenemos que empezar a romper, es mucho trabajo con compromiso y ética y divulgación.

Por otro lado, no quiero asesinar al psicoanálisis pero se piensa que la visita al psicólogo no es para un tratamiento corto, si no 6 meses, para hablar de mi infancia... Yo le digo a los chicos lo mejor que puede pasar es verte por poco tiempo porque quiere decir que lo solucionamos rápido. A veces el psicólogo puede ser un tratamiento corto, como lo es el de arreglarte una carie.

-Se trabaja diferente con Inferiores que con Primera ¿no?

-Sí, yo trabajo en Inferiores, no trabajé con planteles profesionales, sí como particular. En Juveniles se trabaja grupalmente e individualmente con la herramienta de la psicoeducación. Enseñamos qué son las emociones, la salud mental, la motivación, la concentración y muchas de ellas las medimos y nos ponemos objetivos. Ejemplo, en un test estabas 3 puntos, la idea es que llegues a 5. También hablamos de hábitos saludables, educación sexual, prevención de adicciones, ludopatía, etc.

En Primera División es más común ayudar a generar buenos climas con mejor cohesión y comunicación, que los equipos conecten con sus objetivos y algunos casos puntuales como el chico que recién lo subieron a Primera y está en el proceso de adaptación. Pero se podría hacer mucho más...

-¿Qué errores psicológicos se ven en un partido?

-La falla en gestión emocional cuando hay insultos, cachetadas, patadas muy fuertes innecesariamente que muchas veces terminan en expulsiones boludas. Cuándo hay 2vs1 y el que lleva el balón no se la da a su compañero que quedaría solo con el arquero. Ahí no hay cohesión. Cuándo en un mano a mano el delantero, que tiene como rol marcar goles, da el pase atrás. Ahí hablamos de falta de confianza. De todas maneras, no alcanza con observar, hay que investigar, hablar con el jugador: capaz en este último caso te dice que le tiró el gemelo y por eso tocó atrás y le dio la posibilidad al compañero.

-¿Qué problema es más común en Juveniles y en Primera?

-Muchas veces hay problemas de concentración en los chicos pero porque uno de cada dos son pobres en Argentina y van al club habiendo dormido mal, sin desayunar, más cansados aún por un viaje largo hacía el club. Lo veo todos los días en el club. A veces hay que recordárselo a los entrenadores que por esos motivos no están concentrados...

En cuanto a los de Primera, trabajo particular. A veces los egos que no suman al equipo. Tanto ego es difícil de gestionar. Saber ser suplente, esperar su tiempo, se aceleran y aparecen la ansiedad y el estrés, que a veces se dice que no es sano el deporte de alto rendimiento...

-¿Y es sano para vos?

-Todos los deportes de alto rendimiento se vuelven tan exigente y en una edad tan sensible como la adolescencia se vuelve un caldo de cultivo para problemas de salud mental, trastornos de alimentación, adicciones como estrategia de compensación: para no pasarla tan mal el fin de semana me doy vuelta en un boliche. Y en Primera todos opinan si sos bueno o malo y te acusan de estar comprado si tenes un nivel bajo tras cada partido, o sea cada tres días. Pero tampoco hay que irse al extremo de que todo es malo. Hay muchos momentos de placer también. No necesariamente se sufre esa presión y ambiente. Hay que saber manejarlo.

-Muchos entrenadores le dicen a sus jugadores que no usen sus redes sociales para no ver los comentarios de la gente y hay futbolistas y entrenadores que efectivamente por ese motivo no tienen redes...

-Es un tema complejo y muy actual, todavía no hay un consenso con que hacer con las redes sociales. Los clubes, cuerpo técnicos y psicólogos no nos ponemos de acuerdo. Tenes un plantel de 30 jugadores, vos no podes decirle que no las usen, son adultos y aparte con las redes mucho trabajan. Además, el jugador profesional esta muy aislado y las redes es la oportunidad de interactuar con gente. Una persona con inteligencia emocional y que no tiene distorsiones cognitivas le afectaría menos... Siempre buscamos la aprobación afuera y hay que buscarla adentro, en vos y a lo sumo en el cuerpo técnico que busca que mejores cada día.

-¿Qué son las distorsiones cognitivas?

-Aaron Beck, prestigioso psicólogo, estudió (entre otras cosas) los pensamientos de las personas y encontró que había muchas situaciones en dónde pensábamos de una forma que no era la mejor y que probablemente tampoco cierta. Esos pensamientos se llaman distorsiones cognitivas y ocurren en el deporte. Te menciono un par:

Catastrofismo: se da lugar cuando se evalúa una situación con el peor resultado posible. "Es mejor que no pida patear ese penal porque seguro lo tiro lejísimo y todos me van a odiar".

Pensamiento dicotómico: cuando el pensamiento es blanco o negro, "a todo o nada". Se colocan las experiencias propias o de los demás en categorías que solo tienen dos opciones opuestas (bueno/malo, posible/imposible, lindo/feo). "Si no hago un gol en la pretemporada seré un perdedor".

Construcción de la valía personal en base a opiniones externas: "Mis compañeros me dicen que soy muy malo defendiendo, seguro que tienen razón".

-Por último, ¿cómo se trabaja con el exceso de confianza para que los jugadores no se relajen y por eso bajen su rendimiento?

-Hablamos con los entrenadores. ¿Cómo convertir partidos fáciles en algo mas difícil? Le proponemos desafíos dentro de la competencia a los futbolistas según su posición y rol: jugar a dos toques, no perder ningún duelo aéreo, completar tres gambetas, patear tres veces al arco. Desafíos dentro de la competencia que parece fácil y ya no se pasan de confianza porque hay algo que los motiva. O desafíos grupales: valla en 0, o usémoslo para practicar algo que veníamos postergando.

"El coaching deportivo está de moda porque se vende bien"

"El coaching es una herramienta que tiene que ver con una entrevista y una forma de establecer objetivos. El coaching como oficio está de moda porque se sabe vender bien, el tabú al psicólogo y fueron ganando terreno tanto que muchos prefieren ir al coaching. ¿Qué opino? Que tienen que saber el límite que ocupan, que cuando hay problemas de salud mental, algo más clínico, hasta ahí llegó su trabajo", comenzó Pedro.

"Y yo creo que no se puede trabajar una cosa sin la otra. No se puede hablar de concentración, motivación y comunicación sin saber sobre emociones. Están en un terreno peligroso y el psicólogo especializado en deporte tiene 10.000 herramientas mas que un coaching", concluyó.