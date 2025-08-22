La Justicia clausura el estadio de Independiente: el Rojo jugará a puertas cerradas

La decisión es en respuesta a un pedido de la Fiscalía N°4, que investiga los graves incidentes ocurridos en el marco de la Copa Sudamericana entre hinchas del club local y simpatizantes y barras del club Universidad de Chile.

La medida cautelar implica la clausura preventiva del estadio para partidos con público, aunque permite que los encuentros se disputen a puertas cerradas o en otra sede. La dirigencia de Independiente confirmó que apelará la resolución para garantizar que los socios y socias puedan asistir, pero hasta tanto exista una decisión definitiva, el duelo frente a Platense, programado para este domingo, se jugará sin público.

La resolución de la Justicia

La decisión judicial había sido anticipada por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien explicó que la Fiscalía solicitó la clausura tras detectar “manchas hepáticas arteriales en la tribuna”, lo que obliga a pericias en el lugar. Ante la posibilidad de una sanción, el club ya había postergado el canje de bonos, que estaba previsto para el jueves.

Los destrozos en el estadio fueron significativos: puertas arrancadas, portones destruidos, sanitarios dañados, puestos de comida desmantelados, baldosas rotas y conexiones eléctricas afectadas. Las imágenes posteriores a los disturbios mostraron un escenario de violencia que aún se encuentra bajo investigación.

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, aseguró que el club cumplió con todas las recomendaciones de Conmebol y de las autoridades provinciales. Sin embargo, el riesgo de sanciones deportivas persiste: la institución podría ser expulsada de la Copa Sudamericana y enfrentar varios partidos sin público.

En un comunicado oficial, el club manifestó que su Departamento de Legales trabaja en una presentación de urgencia para que el juez Arabito reconsidere la medida y se restituya el derecho de los socios a alentar en el estadio. “El Club continuará informando de manera oficial las novedades de la causa, siempre con el compromiso de defender los intereses de nuestra institución y de nuestra gente”, expresaron.

La crisis deportiva e institucional del Rojo suma así un nuevo capítulo, con consecuencias que podrían afectar tanto su futuro en el torneo internacional como en la competencia local.