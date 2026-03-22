Pep Guardiola: todos sus títulos y cuánto le falta para ser el entrenador más ganador

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Guardiola dirigió a Barcelona (2008-2012), Bayern Múnich (2013-2016) y Manchester City (2016-presente) con muchísimas alegrías en los tres clubes. Su ciclo en el Blaugrana (con un fútbol espectáculo y dos Champions League) y en los Citizens (la primera Orejona de la historia del club y un dominio absoluto local) son de los mejores en la historia del fútbol.