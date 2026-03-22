Pep Guardiola: todos sus títulos y cuánto le falta para ser el entrenador más ganador

Con la conquista de la Copa de la Liga con el Manchester City, el español alcanzó los 40 títulos en su carrera como técnico y quedó cerca del récord de Alex Ferguson.
Manchester City venció 2 a 0 al Arsenal con un doblete de Nico O'Reilly y se consagró campeón de la Copa de la Liga de Inglaterra. Con esta nueva conquista en su brillante ciclo en el club inglés, Pep Guardiola alcanzó los 40 títulos como entrenador y quedó cerca del récord de Alex Ferguson.
El técnico español es el segundo más ganador y está a nueve trofeos de alcanzar a la leyenda británica con muchísimos años menos en el banco de suplentes. Claro, Pep tiene 17 años de trayectoria mientras que Ferguson completó 39, estando la mayoría en Manchester United.
Guardiola dirigió a Barcelona (2008-2012), Bayern Múnich (2013-2016) y Manchester City (2016-presente) con muchísimas alegrías en los tres clubes. Su ciclo en el Blaugrana (con un fútbol espectáculo y dos Champions League) y en los Citizens (la primera Orejona de la historia del club y un dominio absoluto local) son de los mejores en la historia del fútbol.
El palmarés de Guardiola está conformado de la siguiente manera: Premier League (6), Carabao Cup (5), Mundial de Clubes (4), Supercopa de Europa (4), Champions League (3), LaLiga (3), Bundesliga (3), Supercopa de España (3), Community Shield (3), Copa del Rey (2), Copa de Alemania (2) y FA Cup (2).
Ferguson levantó 49 títulos como entrenador: 9 con el Aberdeen y 32 con el Manchester United. En su palmarés, se destacan 13 Premiers y 2 Champions Leagues con los Red Devils. Ahora, Guardiola está detrás de él y buscará alcanzar y por qué no superar su récord.
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