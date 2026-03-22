Gol de Messi y triunfo de Inter Miami frente a New York City FC

El partido comenzó favorable para la visita, que se puso en ventaja a los 4' tras un córner de Messi y una serie de desvíos en el área que derivaron en el remate de Gonzalo Luján para el 1-0. Sin embargo, New York City reaccionó rápido y empató a los 16 con un tiro libre al ángulo de Nicolás Fernández Mercau, que dejó sin chances a Dayne St. Clair. Con el correr de los minutos, el equipo local ganó protagonismo y logró equilibrar el desarrollo.