Gol de Messi y triunfo de Inter Miami frente a New York City FC

El capitán argentino convirtió de tiro libre, llegó a los 901 goles en su carrera y fue clave en el triunfo que dejó a su equipo cerca de la punta en la Conferencia Este.
Inter Miami derrotó 3-2 a New York City FC por la quinta fecha de la MLS, con un gol de Lionel Messi que permitió encaminar una victoria clave para el equipo dirigido por Javier Mascherano. Con este resultado, el conjunto de Florida alcanzó las 10 unidades y quedó a tres del líder Nashville en la Conferencia Este.
Messi marcó el empate parcial a los 16 minutos del segundo tiempo con un tiro libre que se desvió en la barrera y descolocó al arquero Matthew Freese, lo que significó su gol número 901 como profesional. El tanto llegó apenas después de que el local se pusiera en ventaja y resultó determinante para que Inter Miami pudiera revertir el resultado en el tramo final del encuentro.
El partido comenzó favorable para la visita, que se puso en ventaja a los 4' tras un córner de Messi y una serie de desvíos en el área que derivaron en el remate de Gonzalo Luján para el 1-0. Sin embargo, New York City reaccionó rápido y empató a los 16 con un tiro libre al ángulo de Nicolás Fernández Mercau, que dejó sin chances a Dayne St. Clair. Con el correr de los minutos, el equipo local ganó protagonismo y logró equilibrar el desarrollo.
En el segundo tiempo, el conjunto neoyorquino volvió a golpear y se adelantó a los 26 minutos con una gran definición de Agustín Ojeda tras una asistencia de Maxi Moralez. La ventaja duró poco, porque en la jugada siguiente Messi ejecutó el tiro libre que terminó en el 2-2 y cambió nuevamente el impulso del partido.
El gol del triunfo llegó a los 74 minutos, cuando Micael conectó de cabeza en un centro cruzado y puso el 3-2 definitivo para Inter Miami. En el cierre hubo situaciones para ambos lados, incluso con los arqueros sumándose al ataque en las pelotas paradas, pero el marcador no volvió a moverse y el equipo de Mascherano se llevó un triunfo importante para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.
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