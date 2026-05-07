Mastantuono, uno de los involucrados en el escándalo del Real Madrid: violencia, piñas, quejas y más

En la previa al clásico con Barcelona, el vestuario del Merengue llega encendido y con varias internas que también involucran al futbolista argentino.
Los problemas abundan en el Real Madrid. Más allá de la reciente eliminación de la Champions League y del inminente subcampeonato en La Liga con Barcelona como puntero, hay chispas puertas adentro. Jugadores que no se dirigen la palabra y hasta hechos de violencia. Lo más reciente: Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaron un violento encontronazo durante un entrenamiento que derivó en comentarios sin chistes, empujones y pelea fuera de la cancha. También hay quejas y una de ellas involucra a Franco Mastantuono, que viene acumulando disgustos desde hace rato.
El clima en el platel merengue es preocupante, sobre todo porque el próximo domingo se enfrentará al Barça en el clásico. Semanas atrás, los involucrados fueron Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras, que se fueron a las manos y el equipo tuvo que detenerlos. Los chispazos continuaron días después, cuando el central le gritó al lateral izquierdo, otra vez con intervención de los compañeros para que no avance a mayores. Fue el propio Carreras quien confesó el incidente en sus redes sociales.
En medio de un contexto llamativo y donde parece que salen trapos al sol, también apareció el caso de Mastantuono, de cuando Xabi Alonso todavía estaba en la dirección técnica. Según periodistas de España, el ex River llegaba primero al predio y se iba directo a la camilla de los fisioterapeutas. ¿El problema? estaba violando una regla tácita entre los jugadores, la cual le da prioridad a los más grandes. Fue ante esta disyuntiva que Franco se quejó ante el exentrenador, un episodio que llegó al plantel que tensionaron más el entorno.
Álvaro Arbeloa también está metido, porque no es ajeno a sus dirigidos. De hecho, desde el entorno del club afirman que muchos ya no le hablan, lo cual expone y empuja a un funcionamiento escaso en el verde césped. Por ejemplo, el caso de Kylian Mbappé. Sus viajes con Ester Expósito, actriz y su presunta pareja, mientras se recupera de la lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda generaron de todo menos sonrisas en la institución. Y, por supuesto, el DT no perdió la oportunidad de insinuarle algo: "No existe, ni existirá, un jugador más grande que el propio Real Madrid."
Ahora bien, el caso más reciente y preocupante: la pelea continua entre Tchouameni y Valverde. Fueron dos días seguidos y el uruguayo hasta tuvo que ser trasladado al hospital por los golpes. No se puede reducir a malas relaciones o la poca conexión entre ellos; si no que la violencia ha escalado a tal punto que parece irremontable y que, de esta manera, lo dejará al club más grande del mundo sin títulos otro año más.
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