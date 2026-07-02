La nieve se hizo presente en varias localidades de la provincia de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo para este jueves 2 de julio en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Buenos Aires (incluye CABA), Santa Fe, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.

ayacucho Ayacucho se tiñó de blanco.

Las alertas de nivel amarillo pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Cómo seguirán las temperaturas los próximos días

Según los pronósticos oficiales, las bajas temperaturas continuarán durante los próximos días. Incluso, el viernes podría convertirse en la jornada más fría del año para el AMBA.

En varias localidades bonaerenses se esperan temperaturas mínimas por debajo de los 0 °C y heladas desde las primeras horas de la mañana, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la mínima rondaría 1 °C.

Pese al intenso frío, no se prevén precipitaciones significativas para el cierre de la semana. El tiempo se mantendría estable, con cielo poco nuboso y condiciones propicias para la formación de nuevas heladas durante las primeras horas del día.

Las recomendaciones para protegerse del frío