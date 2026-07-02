La nieve se hizo presente en varias localidades de la provincia de Buenos Aires

El ingreso de una masa de aire polar provocó nevadas en distintos puntos del país y generó postales inusuales en plena ola de frío extremo.
El país enfrenta una ola de frío extremo que provocó nevadas y caída de aguanieve en distintas provincias del país, con postales inusuales que se replicaron en redes sociales.
La nieve ayer llegó a Mendoza y San Juan, y hoy a la madrugada a algunas zonas de las sierras de Córdoba, como La Cumbrecita, Villa del Pocho y Santa Rosa de Caramuchita, a Tafí del Valle, en Tucumán, y con menor intensidad a algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, como en Tres Arroyos, Lobería y Sierra de los Padres.
En otras zonas como Necochea, Mar del Plata y Miramar cayeron pequeñas piedritas de granizo del tamaño de un grano arroz, que al caer al piso lo tiñen de blanco y crean un paisaje similar al de la nieve.
No obstante, no se descarta que en las próximas horas se registre nieve en esas zonas, ya que las temperaturas rondan entre 1 y 2 grados, que es justamente el límite para el cual se pueden llegar a dar estos chaparrones de nieve.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo para este jueves 2 de julio en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Buenos Aires (incluye CABA), Santa Fe, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.
Las alertas de nivel amarillo pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
Según los pronósticos oficiales, las bajas temperaturas continuarán durante los próximos días. Incluso, el viernes podría convertirse en la jornada más fría del año para el AMBA.
En varias localidades bonaerenses se esperan temperaturas mínimas por debajo de los 0 °C y heladas desde las primeras horas de la mañana, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la mínima rondaría 1 °C.
Pese al intenso frío, no se prevén precipitaciones significativas para el cierre de la semana. El tiempo se mantendría estable, con cielo poco nuboso y condiciones propicias para la formación de nuevas heladas durante las primeras horas del día.
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