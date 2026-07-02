Lionel Scaloni se reencontró con Germán Denis en plena conferencia de prensa

Germán Denis apareció en la conferencia de prensa para hacerle una pregunta a Scaloni y su reacción de principio a fin es genial. Es un tipazo pic.twitter.com/gFtlMLlQq1 — Modo Scaloneta (@ModoScaloneta) July 2, 2026

Germán Denis, que estaba cumpliendo funciones para la RAI TV, aprovechó el encuentro para consultarle a Scaloni en italiano sobre la actualidad de la Selección de Italia y su ausencia en las últimas Copas del Mundo.

El entrenador respondió primero con humor, aclarando que lo haría en español “aunque sos un grande”, antes de pasar a un análisis más serio sobre el presente del fútbol italiano. Señaló que no hay una única explicación para las ausencias mundialistas y subrayó la importancia de respetar la identidad de cada país y su cultura futbolística.

En ese sentido, Scaloni sostuvo que los problemas pueden aparecer cuando se fuerzan cambios que no representan a los futbolistas ni al público, y remarcó que cada nación debe sostener su propia manera de entender el juego. Italia, que abandonó su idea de juego histórica con la que ganó cuatro Mundiales, no volvió a competir...

Finalmente, el técnico argentino cerró con un mensaje de reconocimiento hacia Italia, destacando su tradición futbolística y expresando su deseo de volver a verla en un Mundial: “Apreciamos a Italia, tenemos raíces italianas y ojalá vuelvan. Son potencia”.