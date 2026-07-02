Lionel Scaloni se reencontró con Germán Denis en plena conferencia de prensa

El entrenador de la Selección Argentina tuvo un emotivo cruce con su excompañero en Atalanta. Hubo abrazo, bromas y una charla cargada de nostalgia en la sala de prensa.
Lionel Scaloni volvió a protagonizar un momento distendido en la previa del duelo entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Esta vez con un reencuentro inesperado en la sala de conferencias: su excompañero en Atalanta, Germán Denis.
El actual entrenador de la Selección y el exdelantero argentino, hoy en rol de cronista para la televisión italiana, se fundieron en un abrazo afectuoso apenas se cruzaron antes del inicio formal de la conferencia de prensa. La escena, cargada de complicidad, rápidamente llamó la atención de los presentes.
Lionel Scaloni no ocultó su sorpresa al verlo y, entre risas, dejó una frase que sintetizó la relación que construyeron en su etapa compartida en Italia: recordó los años en Atalanta y las habituales comidas en Bérgamo, con una broma que generó carcajadas en la sala.
“¡Gordo! Perdón, pero yo te decía así. Este me daba de comer en la casa ahí en Bérgamo. Comíamos milanesas”, lanzó el entrenador argentino, en un clima relajado que contrastó con la habitual tensión de una previa mundialista.
Germán Denis, que estaba cumpliendo funciones para la RAI TV, aprovechó el encuentro para consultarle a Scaloni en italiano sobre la actualidad de la Selección de Italia y su ausencia en las últimas Copas del Mundo.
El entrenador respondió primero con humor, aclarando que lo haría en español “aunque sos un grande”, antes de pasar a un análisis más serio sobre el presente del fútbol italiano. Señaló que no hay una única explicación para las ausencias mundialistas y subrayó la importancia de respetar la identidad de cada país y su cultura futbolística.
En ese sentido, Scaloni sostuvo que los problemas pueden aparecer cuando se fuerzan cambios que no representan a los futbolistas ni al público, y remarcó que cada nación debe sostener su propia manera de entender el juego. Italia, que abandonó su idea de juego histórica con la que ganó cuatro Mundiales, no volvió a competir...
Finalmente, el técnico argentino cerró con un mensaje de reconocimiento hacia Italia, destacando su tradición futbolística y expresando su deseo de volver a verla en un Mundial: “Apreciamos a Italia, tenemos raíces italianas y ojalá vuelvan. Son potencia”.
comentar