Oficial: Lucas Beltrán firmó su préstamo y es nuevo jugador de River

El club comunicó la noticia oficialmente en sus redes sociales y con un emotivo video en el que recopilaron videos del goleador desde su llegada al club con tan solo 15 años. "Este jueves 2 de julio, el delantero selló su préstamo hasta el 30 de junio de 2027, con obligación de compra. El jugador se sumará a los entrenamientos del plantel profesional en Alicante bajo las órdenes de Eduardo Coudet”, reza el anuncio.