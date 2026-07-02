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Oficial: Lucas Beltrán firmó su préstamo y es nuevo jugador de River

El delantero llega cedido desde la Fiorentina para volver a vestir la camiseta del Millonario por dos años.

River sumó a la lista a su tercer refuerzo en este mercado de pases: Lucas Beltrán volverá a vestir la camiseta de River después de casi tres años. Luego de una complicada negociación, se llegó a un acuerdo total con Fiorentina para el regreso del delantero a préstamo, que ya está a disposición de Eduardo Coudet en la pretemporada de Alicante.

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El club comunicó la noticia oficialmente en sus redes sociales y con un emotivo video en el que recopilaron videos del goleador desde su llegada al club con tan solo 15 años. "Este jueves 2 de julio, el delantero selló su préstamo hasta el 30 de junio de 2027, con obligación de compra. El jugador se sumará a los entrenamientos del plantel profesional en Alicante bajo las órdenes de Eduardo Coudet”, reza el anuncio.

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Tras el principio de acuerdo, Beltrán llegó a Alicante para incorporarse a la concentración de River en Alicante, donde los seleccionados por el Chacho enfrentan la pretemporada de cara al segundo semestre. Oficialmente, como nuevo jugador del Millonario se pondrá a la par de sus compañeros antes de volver a Argentina.

La negociación de la llegada de Lucas Beltrán

El delantero se suma al club de Núñez mediante un préstamo desde la Fiorentina con un cargo de €500.000 y una obligación de compra de €6.700.000 por el 55% del pase. La operación se cierra en unos €7.2 millones totales.

Al momento de la ejecución de la cláusula por la obligación de compra, Lucas Beltrán firmará contrato a largo plazo con River Plate, donde disputó 78 partidos, convirtió 22 goles desde su debut en Primera y levantó dos títulos (Copa Argentina y Supercopa Argentina).

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