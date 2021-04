Pol Fernández habló por primera vez del Consejo de Fútbol

"Yo quería entrenar y estar los domingos adentro de una cancha, habían tomado una decisión y no me quedaba otra que hacerlo. Pero yo dejé en claro que quería estar hasta el último día adentro de una cancha y no podía salir a aclarar todos los días algo distinto. Me llamé a silencio y lo sufrí solo y con mi familia", se sinceró el mediocampista del Cruz Azul.

En tanto, aseguró que "no la pasé tan bien como muchos creían", aunque fue moderado para referirse a quienes manejan el área deportiva de Boca: "No soy rencoroso con ellos, ojalá estén haciendo bien las cosas y les vaya muy bien".

"Estoy agradecido a mis compañeros, sin ellos no hubiese sido fácil. Yo entrenaba con ellos y me sentía parte, pero hasta el día viernes o sábado que se iban a concentrar", añadió el ex Racing en diálogo con el programa "Abran Cancha", de TyC Sports.

Por último, valoró el acompañamiento de Tevezdurante el proceso que atravesó Pol en los meses en los que no jugó: "Yo con Carlos me saco el sombrero, a nosotros nos hacía muy bien, tanto adentro como afuera de la cancha, nos guiaba. Sentí muchas cosas al escucharlo, fue uno de los primeros en enterarse que no iba a poder jugar más y yo le dije que necesitaba estar con ellos, que por más que no me dejaran iba a tirar para adelante siempre, fui el perjudicado, pero intenté apoyar desde donde me tocaba".