#TNTSports | ¿Lo vio? Carlos Araujo dejó sangrando a Fértoli por este golpe, pero Espinoza no cobró nada.

¿Para vos era roja?



No, no era nada.

❤️ Sí, era roja directa.#Huracán #SanLorenzo pic.twitter.com/oTcHPna0LM