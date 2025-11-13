River 2026: las posiciones que Marcelo Gallardo quiere reforzar para el próximo año

El Muñeco buscará dar vuelta un presente flojísimo, lejos de lo que marca su legado eterno. Tras el espaldarazo del oficialismo con la renovación de su contrato, el entrenador ya piensa el futuro con la idea de la pretemporada y también con los puestos a reforzar para encarar el 2026.

Más allá de que no trascendieron nombres concretos, algo lógico considerando todo lo que se juega su equipo en los próximos días y mientras la mayoría del plantel está severamente cuestionado, la novedad es que el DT ya marcó que quiere sumar caras nuevas en cuatro posiciones: lateral izquierdo, volante central, mediapunta y delantero.

La búsqueda se sustenta primero y principal en el probable éxodo de jugadores que habrá por la finalización de sus contratos en diciembre: Federico Gattoni, Milton Casco, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez y Miguel Borja. A eso hay que sumarle la posibilidad concreta de que vengan a buscar jugadores "vidriera".

image

Además, es probable que a muchos otros de los que no pudieron hacer pie en 2025 se les abra la puerta de salida, tal como hizo Gallardo este año con Matías Kranevitter, Manuel Lanzini, Santiago Simón y Gonzalo Tapia, entre otros. Aunque ya con solo mencionar los que se irán libres se puede explicar los puestos a nutrir que eligió Gallardo.

"Mi seguridad, mi convicción, mi deseo y mis ganas que tengo de seguir redoblando la apuesta es lo que me sostiene. Yo soy un chico de la casa, un pibe de River, no voy a salir corriendo por un mal año deportivo, el que especulaba con eso no me conoce, no entiende de lo que estoy hecho y no sabe lo que quiero a este club. De lo que sí estoy seguro es de que vamos a volver a ganar", remarcó Gallardo en el anuncio de su renovación.

El Muñeco ya tiene los puestos definidos y seguirá eligiendo los nombres de los refuerzos como lo hizo siempre, pero la sensación, tras un año errático en las incorporaciones y con resultados pobres, es que ya no será el "CEO", con poder de decisión total y ascendencia directa en las negociaciones.