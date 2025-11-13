El entrenador de Italia criticó los cupos que tiene Sudamérica para el Mundial 2026

“El grupo sudamericano tiene 10 equipos, seis van directamente al Mundial y el séptimo disputa una repesca con el equipo de Oceanía... Eso es lo lamentable, definitivamente necesitamos revisar algo”, disparó Gattuso sobre las eliminatorias de Conmebol en las que Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay clasificaron a fase de grupo y Bolivia se quedó con un lugar en el Repechaje.

Las Eliminatorias de la UEFA darán 16 cupos para el Mundial 2026: los ganadores de los doce grupos de cuatro o cinco selecciones, más cuatro por Repechaje, el cuál consistirá en esa cantidad de grupos y los vencedores tendrán su boleto. Los equipos participantes del Repechaje serán los doce segundos de cada grupo más cuatro que accederán por la Liga de Naciones.

image

Italia integra el Grupo I de las Eliminatorias Europeas y está segunda con 15 puntos producto de cinco triunfos y una derrota. Está a tres de la Noruega de Haaland, que es líder con puntaje perfecto. Israel (9), Estonia (4) y Moldavia (1) son los otros integrantes del grupo. Sí, un grupo de apenas cinco equipos y con varias selecciones de quinto orden mundial...

Italia, cuatro veces campeón del mundo, está enemistado con la Copa del Mundo. Tras ganarla en la edición de 2006, la Azzurra no pasó la fase de grupos en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 y cuando parecía que eso era el fondo, no clasificó a Rusia 2018 y Qatar 2022. Y, ahora, está en duda su presencia en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El equipo de Gattuso concluirá su participación en el Grupo I frente a Moldavia y Noruega, en la búsqueda de arrebatarle el primer lugar a los noruegos por puntos o al menos diferencia de gol. Más allá de los dichos del DT, Italia está teniendo problemas en las grandes citas más allá de lo que pase en Sudamérica...