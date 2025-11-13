River podría sumar otra baja para el choque decisivo ante Vélez: Gonzalo Montiel

Después de la eliminación en la Copa Argentina en semifinales frente a Independiente Rivadavia, el campeón del mundo sufrió un esguince en su rodilla izquierda en el cierre de un entrenamiento. Por eso, Cachete se perdió el duelo con Gimnasia y pidió jugar el Superclásico aunque no estaba del todo recuperado.

Ahora, en la previa de la visita al Fortín, Cachete no se entrenó con normalidad por molestias en el sector y está en duda su presencia en el José Amalfitani. Es importante cómo se va sintiendo en las próximas horas, cómo pueda entrenar con el equipo y con toda esa información la decisión de Marcelo Gallardo, quien podría preservarlo para cuidarlo de que se resienta.

image

En el caso de que el campeón del mundo no pueda estar presente ante Vélez, Fabricio Bustos surge como primera opción para reemplazarlo. El ex Inter de Porto Alegre es mayormente suplente para Gallardo, teniendo poco rodaje en el segundo semestre, y viene de no tener minutos ante el eterno rival en la Bombonera. Podría ser una oportunidad para él.

Cabe recordar que River ya tiene seis bajas confirmadas para el duelo con Vélez: Maximiliano Meza (lesión), Facundo Colidio (lesión), Lucas Martínez Quarta (llegó a la quinta amarilla y está suspendido), Marcos Acuña (mismo motivo), Kevin Castaño (convocado a la Selección de Colombia) y Matías Galarza (citado a la Selección de Paraguay).

Tras perder el Superclásico, el Millonario quedó cuarto en la tabla anual con 52 puntos y necesita ganarle a Vélez para intentar arrebatarle el tercer lugar (que clasifica al Repechaje de la Libertadores) a Argentinos Juniors (54), que visitará a Estudiantes de La Plata. Además, en caso de que el Bicho se quede con el tercer puesto, el club de Núñez debe quedar cuarto para seguir soñando con la Copa: en este caso que uno de los de arriba gane el Torneo Clausura y libere un cupo.